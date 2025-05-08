17:34 | 8.05.2025
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Новини Тернополя 

8-10 травня в Тернополі буде частково ускладнений рух на перехресті вулиць Миру-Дружби

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У період з 8 по 10 травня  на перехресті вулиць Миру-Дружби буде частково ускладнений рух транспорту. Це пов’язано з виконанням робіт щодо влаштування кільцевої розв’язки на даній ділянці.

Тут заплановано провести фрезерування асфальтобетонного покриття, влаштування бордюрних каменів та опор контактної мережі. За сприятливих погодних умов роботи виконуватимуть від 09:00 год до 21:00 год.

Просимо водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та завчасно планувати свій маршрут. 

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