9 липня у Тернополі працюватимуть сільськогосподарські ярмарки

Традиційні сільськогосподарські ярмарки тривають у Тернополі.

Тернополяни та гості міста мають можливість придбати продукцію за нижчими цінами, ніж є у роздрібній мережі. Тому до їх проведення залучаються сільськогосподарські товаровиробники, фермерські господарства тощо. Адже виробники можуть швидше і більше продати продукції, а споживачі купити її свіжу та якісну.

Цієї суботи, 9 липня, ярмарки працюватимуть за адресами:

– вул. Лесі Українки, 39;

– на перетині вулиць Миру-Дружби;

– зупинка громадського транспорту ТРЦ «Подоляни».

Нагадаємо, у зв’язку із зростанням температури зовнішнього повітря, під час проведення ярмарків здійснюватиметься посилений контроль за дотриманням санітарних вимог.

Серед основних вимог до учасників сільськогосподарських ярмарків є наступні:

дотримання відповідних температурних режимів під час реалізації швидкопсувних харчових продуктів тваринного походження;

наявність документів про проведення ветеринарно – санітарної експертизи;

дотримання продавцями правил особистої гігієни та наявність в них спецодягу та санітарних книг щодо проходження обов’язкових медичних оглядів;

наявність витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.