Анастасія Братків створила петицію, щоб створили дизайн-код м. Тернопіль

Анастасія Братків створила петицію, щоб звернути увагу влади нашого міста на питання-проблему, яку необхідно вирішити в м. Тернопіль.

А саме розглянути підхід до візуального впорядкування та формування естетики зовнішнього вигляду міста.

У нашому місті, у різних його частинах, зокрема в істоичних районах спостерігається несмак щодо зовнішньої реклами: яскраві вивіски, спотикачки, гучні білборди, рекламні острівки на центральних вулицях, плакати, сітілайти….і т.д., – розповідає Анастасія.

Є загальновідомий досвід різних країн та міст України, зокрема:

наприклад, в липні 2011 року виконавчим комітетом Львівської міської ради було прийнято рішення «Про затвердження порядку встановлення вивісок у місті Львів». У документі вказано основні вимоги до розміщення рекламних вивісок, пропозиції щодо їх зовнішнього вигляду, а також детально прописано всі процедури монтажу фасадних конструкцій, доповнено ілюстраціями. Також в документі прописані матеріали, з яких заохочується виготовлення вивісок. Зокрема: кераміка, метал, камінь, скло, цінні породи дерева, смальта.

Величезна увага приділяється шрифту, стилістиці, кольору і формі, які повинні гармонійно поєднуватися з елементами фасаду, на якому вони розміщуються.

Тернополяни, давайте зробимо наше місто привабливішим в аспекті зовнішньої реклами. Приберемо візуальний шум і добавимо естетики 🙂 – пропонує Анастасія.

Підтримати петицію можна ТУТ

В багатьох виникають труднощі з авторизацією, тому легше підписати через авторизацію “DEM”, скрін додаємо.

Там буде принцип схожий як у “ДІЇ” – авторизація через 1 із банків.