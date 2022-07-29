12:01 | 29.07.2022
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Апеляційний суд теж визнав виним лікаря в смерті Ромчика Кулака

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Львівський апеляційний суд відхилив клопотання про призначення повторної експертизи щодо дій лікаря Жидачівської лікарні. Його визнали винним у неналежному виконанні обов’язків, що призвело до смерті 12-річного хлопчика. Про це розповів батько загиблого Володимир Кулак.

У четвер, 28 липня, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу захисника О. В. Мицика на вирок Миколаївського районного суду Львівської області від 12 травня 2022 року у кримінальному провадженні про обвинувачення Ю. М. Михайлюка, Г. І. Чущак, передбаченого ч. 2 ст. 140 КК України.

Відповідно до матеріалів справи, потерпілого 12-річного тернополянина Романа Кулака лікували спочатку в Жидачівській центральній районній лікарні, згодом через вкрай важкий стан було доставлено до ЛОДКЛ «ОХМАТДИТ», де йому проведено декілька оперативних втручань. Однак, незважаючи на вжиті реанімаційні заходи, констатовано смерть неповнолітнього.

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду залишила вирок суду першої інстанції відносно Ю. М. Михайлюка без змін, апеляційну скаргу захисника в інтересах обвинуваченого – без задоволення. Відтак, лікаря визнано винним за неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок несумлінного до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього хворого.

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