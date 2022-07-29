Апеляційний суд теж визнав виним лікаря в смерті Ромчика Кулака

Львівський апеляційний суд відхилив клопотання про призначення повторної експертизи щодо дій лікаря Жидачівської лікарні. Його визнали винним у неналежному виконанні обов’язків, що призвело до смерті 12-річного хлопчика. Про це розповів батько загиблого Володимир Кулак.

У четвер, 28 липня, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу захисника О. В. Мицика на вирок Миколаївського районного суду Львівської області від 12 травня 2022 року у кримінальному провадженні про обвинувачення Ю. М. Михайлюка, Г. І. Чущак, передбаченого ч. 2 ст. 140 КК України.