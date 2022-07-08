Арешт майна волонтерів: нові подробиці у справі братів Козаків з Тернопільщини

Арешт на майно волонтерів братів Козаків, яке хотіли передати на потреби армії, не зняли. Відтак віддати його Збройним силам не зможуть. Таке рішення прийняв сьогодні Тернопільський міськрайонний суд.

Суддя Сергій Кунцьо не задовольнив клопотання прокурора Віктора Жванецького про скасування арешту на майно, яке вилучили у волонтерів. Це 8 автомобілів і понад 4 мільйони гривень, розповів прокурор.

За його словами, їх вилучили рішенням Ради оборони області від 16 травня цього року. Тоді ж прийняли рішення передати це майно на потреби армії.

“На виконання вимог Закону про можливе відчуження такого майна, ми відповідно звернулися з таким клопотанням про скасування арешту і передачі в подальшому ЗСУ. Мова про 8 автомобілів, дрони, тепловізори й грошові кошти, які були отримані як благодійні пожертви підозрюваними. Орієнтовно там було більше 4 мільйонів гривень”, – розповів Віктор Житовецький.

За словами прокурора, рішення про відчуження майна Рада оборони області прийняла обґрунтовано.

“Вони приймають рішення про відчуження для забезпечення потреб ЗСУ. Тому фактично, якщо є потреба у військовий час, то цим законом передбачено, що обмежуються права тих громадян. У тому числі з відчуженням, як з попереднім, так і з наступним відшкодуванням вартості того ж майна. У разі визнання особи не винуватою, відповідно, держава за кошти державного бюджету компенсовує майно, яке було вилучено”.

Адвокати підозрюваних просили суд відхилити клопотання прокурора. За словами одного з них – Олега Зражевського, робити щось з майном, яке вилучили у підозрюваних, можна лише після винесення вироку, оскільки воно є речовими доказами в справі.

“Сторона обвинувачення фактично до винесення вироку, а чинне законодавство передбачає, що розпорядження речовими доказами, всі ті речі, які пропонують передатися на потреби ЗСУ, має право робити лише суд при постановленні вироку. Вирок – це підсумковий документ розгляду справи в суді”.

Нагадаємо, чоловіків затримали 11 травня. “За час війни їм вдалося привласнити декілька мільйонів гривень”, – розповів заступник начальника Нацполіції області Володимир Галевич. За його словами, під час обшуків у волонтерів знайшли кілька позашляховиків, дрони та бронежилети. Чоловікам загрожує позбавлення волі до семи років. Також їм визначили розміри застав – понад мільйон гривень для кожного. На минулому судовому засіданні, яке відбулося 5 липня, Іванові та Андрієві Козакам продовжили термін тримання під вартою ще на два місяці. Суспільне