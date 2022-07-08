Бізнес Тернопільщини сплатив на 27,6 млн грн ПДВ більше, ніж торік

У першому півріччі цього року суб’єкти господарювання Тернопільської області сплатили 710,5 млн грн податку на додану вартість. «Плюс до очікуваних надходжень склав 27,6 млн гривень», – розповів начальника Головного управління ДПС у Тернопільській області Михайло Яцина. У середньому щомісяця цьогоріч бізнес нашого краю перераховував до держбюджету 118,4 млн грн ПДВ.

«Станом на початок липня цього року в ГУ ДПС області було зареєстровано 3449 платників податку на додану вартість. Значна частка суб’єктів господарювання, які є платниками цього платежу, юридичні особи – 2889, а також 560 приватних підприємців», – розповів посадовець.