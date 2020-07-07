Благодійну кухню “П’ять хлібів” відкрили на Тернопільщині

За сприяння програми Львівської освітньої фундації та отриманої грантової допомоги, днями в Заліщиках стартував проєкт «Благодійна кухня – 5 хлібів».

Організатором даного проєкту є парох церкви Покрови Пресвятої Богородиці м. Заліщики, отець Іван Сендзюк.

Мета проєкту – забезпечення безкоштовними обідами людей, які опинились в складних життєвих обставинах.

Територіальний центр соціального обслуговування є співорганізатором втілення даного починання.

Підопічні відділень денного перебування та соціальної допомоги вдома є цільовою групою проєкту.

Перший обід розпочався спільною молитвою вдячності з отцем Іваном. Окрім смачної їжі, відвідувачі отримали ще й можливість спілкування в затишній атмосфері.

Для людей, які за певних обставин не мали змоги бути присутніми на благодійному обіді, працівники територіального центру здійснювали доставку за місцем проживання.