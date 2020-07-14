Близько 400 парт та 600 стільців гуманітарної допомоги прибуло із Швейцарії у місто на Тернопільщині

У понеділок, 13 липня, до Катедрального Собору Верховних Апостолів Петра і Павла вкотре привезли гуманітарну допомогу із Швейцарії.

Бучацька Єпархія УГКЦ вже кілька років поспіль тісно співпрацює з благодійниками із Бельгії, Швейцарії, Італії, Німеччини та Нідерландів. Щоразу, завдяки сприянню волонтерів та парафіян храму, серед яких і депутат Чортківської міської ради Віталій Ціхоцький, вдається отримати ряд необхідних речей для медичних установ, освітніх закладів і для всіх потребуючих.

Цього разу вдалося отримати шкільні парти, стільці та столи. Все приладдя в хорошому технічному стані, пошкодження на них або відсутні, або мінімальні. Одним із плюсів цих парт є те, що вони регулюються, відтак, підійдуть для дитини будь-якого зросту. Також доставили окремі стільниці, котрі можна буде встановити на основи.

Дві вантажівки із гуманітарною допомогою привезли, загалом, понад 16 тонн стільців, парт та столів, які найближчим часом розподілять по школах Чортківскої громади.

До слова, отримання допомоги такого типу – тривалий і клопіткий процес. Чимало зусиль та часу займає збір документів, їх оформлення та переклад. Після «паперової» робот «гуманітарку» потрібно розвантажити, перевірити та розподілити. Цим всім займаються волонтери та благодійники Бучацької Єпархії УГКЦ.