Через «роботу на будівництві» — у Тернополі підліток викрив схему залучення до наркоторгівлі через фейкову вакансію

Невідомі намагалися залучити до незаконної діяльності під виглядом “роботи” школяра

У вівторок до інспектора служби освітньої безпеки звернувся учень 9 класу однієї зі шкіл. Хлопець розповів, що під час перегляду сайтів із пошуку роботи натрапив на оголошення на одній з платформ та вирішив на нього відгукнутися.

У тексті вакансії йшлося про роботу на будівництві. Однак для уточнення деталей йому запропонували перейти до спілкування в месенджер. Саме там підлітку повідомили, що справжнє завдання полягає у “прийманні посилок і розповсюдженні товару”. Згодом з’ясувалося, що мова йде про ймовірні наркотичні речовини.

Інспектор СОБ негайно передав отриману інформацію слідчо-оперативній групі, яка прибула до навчального закладу для з’ясування всіх обставин.

Дякуємо школяру за пильність і свідому позицію — саме такі дії допомагають запобігати злочинам

Нагадуємо: якщо ви натрапили на підозріле оголошення, акаунт чи повідомлення — не зволікайте, повідомляйте: Поліція — 102 t.me/stopdrugsbot Чат-бот “Стоп-наркотик” —

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