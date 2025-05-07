Через «роботу на будівництві» — у Тернополі підліток викрив схему залучення до наркоторгівлі через фейкову вакансію
Невідомі намагалися залучити до незаконної діяльності під виглядом “роботи” школяра
У вівторок до інспектора служби освітньої безпеки звернувся учень 9 класу однієї зі шкіл. Хлопець розповів, що під час перегляду сайтів із пошуку роботи натрапив на оголошення на одній з платформ та вирішив на нього відгукнутися.
У тексті вакансії йшлося про роботу на будівництві. Однак для уточнення деталей йому запропонували перейти до спілкування в месенджер. Саме там підлітку повідомили, що справжнє завдання полягає у “прийманні посилок і розповсюдженні товару”. Згодом з’ясувалося, що мова йде про ймовірні наркотичні речовини.
Інспектор СОБ негайно передав отриману інформацію слідчо-оперативній групі, яка прибула до навчального закладу для з’ясування всіх обставин.
Дякуємо школяру за пильність і свідому позицію — саме такі дії допомагають запобігати злочинам
Нагадуємо: якщо ви натрапили на підозріле оголошення, акаунт чи повідомлення — не зволікайте, повідомляйте:
Поліція — 102
Чат-бот “Стоп-наркотик” — t.me/stopdrugsbot
Разом зробимо наші міста безпечнішими