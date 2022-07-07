Через службу зайнятості Тернопілля укомплектовано 4,5 тис. вакансій

Головними клієнтами служби зайнятості завжди були і залишаються роботодавці. Саме їм надається широкий спектр послуг, основна з яких – підбір кадрів. За 6 місяців 2022 року через службу зайнятості Тернопільщини майже 2 тис. роботодавців добирали працівників на 6,7 тис. вакансій. У базі шукачів роботи обласної служби зайнятості було зареєстровано 19,4 тис. осіб різних професій.

На кінець цьогорічного червня на одну вакансію претендували 14 безробітних, отож кожен роботодавець може без проблем знайти для себе гідного кандидата на роботу.

До прикладу, за сприяння Чортківської районної філії Тернопільського обласного центру зайнятості були укомплектовані 110 вакансій ПАП «Дзвін», 36 – ПАП «Довіра», 34 – ТОВ «Калина Фармінг».

Зусиллями фахівців Бучацької райфілії ОЦЗ 90 шукачів роботи забезпечені місцями праці у ТОВ «Бучачагрохлібпром» та 94 – у ФП «Гадз».

Фахівці Гусятинської райфілії ОЦЗ на 100% вакансій підібрали працівників для ПАП «Аркадія», ПСА «Нічлава», СФ НВГ «Коваль» та ПП «Вікнини» (загалом 197 краян).

На Лановеччині 64 безробітних працевлаштовані в ПСП А/Ф «Горинь».

За сприяння Заліщицької райфілії ОЦЗ ТОВ «ЕДЕМ-Ф» підібрано персонал на 51 вакансію.

Загалом, цьогоріч було укомплектовано 4,5 тис. вакансій.

Про це повідомив директор обласного центру зайнятості Василь Олещук.

В основному підбір працівників відбувається на засадах рекрутингу відповідно до заявлених роботодавцями критеріїв. Також фахівці служби зайнятості організовують профнавчання безробітних та працівників під замовлення роботодавця, добирають кадри на тимчасові роботи.

Укомплектувати штат через службу зайнятості можуть, як маленькі підприємства із штатом всього у кілька співробітників, так і великі заводи.

Усі послуги служби зайнятості роботодавцям та шукачам роботи безкоштовні!