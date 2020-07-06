Через сморід відсьогодні аераційний фонтан на Тернопільському ставі працюватиме цілодобово

У зв’язку із цвітінням водоростей в Тернопільському ставі, з 6 до 13 липня аераційний фонтан, що в парку ім. Т. Шевченка, працюватиме цілодобово.

Збільшення кількості робочих годин водограю допоможе очистити воду та наповнити її киснем саме у тих місцях, де вода є найбільш «стоячою».

Нагадаємо, найдовший аераційний фонтан в Україні був встановлений у Тернополі в 2017-2018 рр. Загальна протяжність берегового водограю становить понад 300 м. Сайт «Тернопіль житлово-комунальний»