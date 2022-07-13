Чому парк Топільче став Сопільче, – пояснення міської ради

Сопільче – це назва поселення, яке передувало Тернополю

Сопільче згадується у документах з 1540-х років! Тобто ця назва, як мінімум, на 350 років раніше з’явилася, аніж назва Топільче.

Ні, назва Топільче не походить від слова “тополя”. Ця назва походить від давньруського “топі”, що перекладається як болото.

Зміну у назву внесли на прохання істориків та краєзнавців, відновивши історичну справедливість та виправивши неточність.

Так, окрім зміни назви тих вулиць, які містили радянське чи російське походження, комісія рекомендувала внести зміни і в інші назви, оскільки під час роботи комісії виявили граматичні та історичні неточності у назвах. Тому вулиця Лук’яновича стала вулицею Дениса Лукіяновича, вулиця Є.Гріга – вулицею Едварда Ґріга, вул. І.Репина – вулицею Іллі Рєпіна

Ні, витрат фінансових на зміну назви парку з бюджету не буде. Змінюється назва у офіційних документах

Щодо того, що комусь назва “Сопільче” немилозвучна або нагадує інші речі… Тут лише можу порекомендувати прочитати краєзнавчі праці.

Так, тернополяни і надалі мають право називати парк, як подобається – гідропарк, Топільче чи Сопільче.

Тегну краєзнавців та істориків, щоб, якщо є неточності у пості, виправили.

І так, комісія ретельно досліджувала кожну назву, враховували думки багатьох фахівців.

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А нижче – витяг з праці відомої краєзнавиці і дослідниці міста Любомири Бойцун:

«В самому документі 1540 року все–таки Сопільче… І, до речі, поляки також навіть допускали, що, можливо, тут, на цьому місці, було до того якесь поселення. Бо там є в тому самому документі суперечливе формулювання: заснувати чи наново відновити? От там іде таке поєднання слів, я зараз вже боюсь, що не точно процитую латинню.

Аналіз актових документів середини та другої половини XVI століття дає підстави для з’ясування первинної назви, яку мало середньовічне поселення, що знаходилося в межах історичної частини майбутнього міста. Переважна більшість польських істориків першої половини XIX століття дають однозначну відповідь – Сопільче (Sopilcze).

Дещо згодом, вже у другій половині XIX століття, відомий західноукраїнський дослідник минулого професор Ізидор Шараневич, якого не можна звинуватити у необ’єктивності, стверджував, що: «Там, де нынѢ мѢсто Тернопфль, були ще пусти поля Сопильче». Займався питанням історії заснування міста і професор I-ї тарнопольської міської цісарсько-королівської вищої гімназії доктор філософії Ян Ленєк, який поділяв думку своїх попередників Подібні висловлювання зустрічаємо й у інших дослідників кінця XIX століття.

І тільки у 1892 році Людвік Дзедзіцький вперше вводить у науковий обіг назву «Топільче» (Topilcze)»