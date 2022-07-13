12:00 | 13.07.2022
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Чому парк Топільче став Сопільче, – пояснення міської ради

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🔹Сопільче – це назва поселення, яке передувало Тернополю

🔹 Сопільче згадується у документах з 1540-х років! Тобто ця назва, як мінімум, на 350 років раніше з’явилася, аніж назва Топільче.
❌ Ні, назва Топільче не походить від слова “тополя”. Ця назва походить від давньруського “топі”, що перекладається як болото.
🔹 Зміну у назву внесли на прохання істориків та краєзнавців, відновивши історичну справедливість та виправивши неточність.
✅ Так, окрім зміни назви тих вулиць, які містили радянське чи російське походження, комісія рекомендувала внести зміни і в інші назви, оскільки під час роботи комісії виявили граматичні та історичні неточності у назвах. Тому вулиця Лук’яновича стала вулицею Дениса Лукіяновича, вулиця Є.Гріга – вулицею Едварда Ґріга, вул. І.Репина – вулицею Іллі Рєпіна
❌ Ні, витрат фінансових на зміну назви парку з бюджету не буде. Змінюється назва у офіційних документах
❓ Щодо того, що комусь назва “Сопільче” немилозвучна або нагадує інші речі… Тут лише можу порекомендувати прочитати краєзнавчі праці.
✅ Так, тернополяни і надалі мають право називати парк, як подобається – гідропарк, Топільче чи Сопільче.
Тегну краєзнавців та істориків, щоб, якщо є неточності у пості, виправили.
✅ І так, комісія ретельно досліджувала кожну назву, враховували думки багатьох фахівців.
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А нижче – витяг з праці відомої краєзнавиці і дослідниці міста Любомири Бойцун:
«В самому документі 1540 року все–таки Сопільче… І, до речі, поляки також навіть допускали, що, можливо, тут, на цьому місці, було до того якесь поселення. Бо там є в тому самому документі суперечливе формулювання: заснувати чи наново відновити? От там іде таке поєднання слів, я зараз вже боюсь, що не точно процитую латинню.
Аналіз актових документів середини та другої половини XVI століття дає підстави для з’ясування первинної назви, яку мало середньовічне поселення, що знаходилося в межах історичної частини майбутнього міста. Переважна більшість польських істориків першої половини XIX століття дають однозначну відповідь – Сопільче (Sopilcze).
Дещо згодом, вже у другій половині XIX століття, відомий західноукраїнський дослідник минулого професор Ізидор Шараневич, якого не можна звинуватити у необ’єктивності, стверджував, що: «Там, де нынѢ мѢсто Тернопфль, були ще пусти поля Сопильче». Займався питанням історії заснування міста і професор I-ї тарнопольської міської цісарсько-королівської вищої гімназії доктор філософії Ян Ленєк, який поділяв думку своїх попередників Подібні висловлювання зустрічаємо й у інших дослідників кінця XIX століття.

І тільки у 1892 році Людвік Дзедзіцький вперше вводить у науковий обіг назву «Топільче» (Topilcze)»

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