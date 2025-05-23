Чотири заклади освіти Тернополя профінансують на понад 1 млн грн

На засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради, яке відбулося 21 травня, було ухвалено рішення про розподіл коштів цільового фонду. Загалом на підтримку закладів освіти Тернопільської міської територіальної громади спрямують 1 149 200 гривень.

Ці кошти використають на покращення матеріально-технічної бази, розвиток інклюзивної освіти, а також з нагоди ювілею одного з навчальних закладів.

Зокрема, фінансування отримають:

ТНВК Школа-колегіум ім. Йосифа Сліпого – 100 000 грн на придбання офісного обладнання з нагоди 60-річчя навчального закладу;

КЗ ТМР «Центр творчості дітей та юнацтва» – 200 000 грн на комп’ютерну техніку та музичну апаратуру;

Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №22 – 57 640 грн для оплати послуг з постачання програмного забезпечення;

Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр №1» – 120 000 грн на канцтовари, послуги та програмне забезпечення.

Рішення спрямоване на покращення умов навчання, підвищення рівня безпеки в освітніх закладах та оновлення інфраструктури відповідно до сучасних потреб учнів і педагогів.