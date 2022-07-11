Чи потрібно змінювати документи тернополянам після перейменування вулиць?

У зв’язку з перейменуванням вулиць у тернополян виникає чимало запитань, які документи необхідно буде змінювати. Отож, надаємо відповіді на найпоширеніші запитання.

Переоформляти документи на житло чи землю не потрібно

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно при перейменуванні вулиць здійснюється виключно у випадку, якщо власником ще не зареєстровано майно у державному реєстрі речових прав. Якщо право власності на об’єкт нерухомого майна вже внесено у державний реєстр прав, то зміни не вносяться.

Тобто, якщо ви лише оформлюєте договір купівлі-продажу, чи проводите інші дії з переоформлення житла, чи земельної ділянки, то оформлення буде відбуватися одразу на нову адресу. Якщо у вас є діючі документи (право власності) на нерухомість, то переоформляти такі документи не потрібно.

Вносити зміни у прописку (реєстрацію місця проживання) не потрібно

Відповідно до Закону України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні» який набрав чинності 1 грудня 2021 року, у разі зміни назви вулиць внесення змін у паспорт громадянина України у вигляді проставлення нового штампу не вимагаються. Відтак, тернополянам, які зареєстровані на відповідних вулицях, не потрібно звертатись за додатковими послугами чи довідками.

При цьому відповідні зміни в документах тернополян, що свідчать про реєстрацію місця проживання, будуть вноситись в поточному порядку в разі зміни реєстрації місця проживання чи необхідності отримання витягу з реєстру Тернопільської міської територіальної громади.

За зверненням особи, посадова особа органу реєстрації в день звернення особи або її законного представника, видає витяг з реєстру територіальної громади з відповідними змінами. Витяг також можна сформувати через Єдиний портал державних послуг Дія.

Витяг повинен містити унікальний електронний ідентифікатор (QR-код), який формується автоматично. Витяги з реєстру територіальної громади, отримані в електронній або паперовій формі, мають однакову юридичну силу.

Також відповідні управління міської ради, які здійснюють ведення відповідного обліку зареєстрованих самостійно внесуть зміни у власні реєстри. Відтак, усі структурні підрозділи, які надають адміністративні послуги через ЦНАП та використовують у роботі інформацію про реєстрацію і надалі самостійно отримуватимуть необхідну інформацію із змінами.

Юридичним особам, ФОПам та громадським організаціям потрібно внести зміни до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (при цьому не встановлений граничний термін внесення таких змін)

Перейменування вулиць місцезнаходження юридичної особи та фізичної особи-підприємця є зміною їх місцезнаходження, що передбачає необхідність внесення відповідних змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі та підлягає державній реєстрації відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

Юридичні особи. Що стосується юридичних осіб, то для внесення таких змін, можна звернутись до будь-якого державного реєстратора або нотаріуса області в межах свого місцезнаходження. Для цього подається заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі (форма 2, затверджена наказом Мін’юсту від 18.11.2016 р. № 3268/5).

Якщо адреса фігурує в установчих документах, до них теж доведеться внести зміни. У такому разі юридичним особам разом із заявою необхідно подати протокол/рішення загальних зборів учасників (або іншого уповноваженого органу управління), а також нову редакцію установчих документів (підписи на цих документах мають бути нотаріально посвідчені).

Фізичні особи– підприємці можуть здійснити державну реєстрацію зміни свого місцезнаходження/проживання через будь-якого державного реєстратора або нотаріуса в межах України незалежно від свого місця проживання. Для цього подають заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу –підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі (форма 1, затверджена наказом Мін’юсту від 18.11.2016 р. № 3268/5).

Увага!

У той же час, Закон не встановлює граничних термінів для проведення зміни відомостей щодо місцезнаходження, таким чином, суб’єкт господарювання сам може вирішувати, коли необхідно провести реєстрацію змін.

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» адміністративний збір не справляється за проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичних осіб та їхніх установчих документів, змін до відомостей про фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, пов’язаних із змінами в адміністративно-територіальному устрої України, а також зміни місцезнаходження юридичної особи, місця проживання фізичної особи-підприємця у зв’язку із зміною назви (перейменуванням) скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, проспектів, площ, майданів, набережних, мостів, інших об’єктів топоніміки населених пунктів (пов’язаних із прийняттям Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»).