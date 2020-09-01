«День міста у Тернополі гучно відсвяткували ціною здоров’я тернополян», – Олексій Станько

У Тернополі не вщухає коронавірус. Інфекцію виявили й в міського голови Сергія Надала.

На думку голови обласного осередку партії «Хвиля» Олексія Станька, така велика кількість інфікованих пов’язана з масштабними святкуваннями Дня міста, які відбулися всупереч карантину.

Про це Олексій Станько написав на своїй сторінці у Facebook .

– У розпал коронавірусу міський голова Тернополя Сергій Надал дозволив масштабне святкування Дня міста.

Поки статистика декілька днів поспіль б’є рекорди, а лікарі працюють без відпочинку, 28 серпня на вулицях Тернополя було буквально нікуди ступити. Тисячі людей без засобів захисту та соціальної дистанції відзначали День міста.

Окремі сцени було облаштовано на різних масивах Тернополя, але це не зупинило масового скупчення людей. Гучні концерти, акції та інші вуличні розваги зробили своє. Вже сьогодні ми бачимо наслідки такої вседозволеності з боку мера Тернополя. Коронавірус не відступає, а продовжує набирати обертів.

Ціною здоров’я та життя людей Сергій Надал захотів завоювати прихильність електорату, дозволивши масштабні святкування у Тернополі. Як бачимо, для нього та багатьох інших жителів міста це обернулося інфікуванням.

Тернополяни, бережіть себе та рідних! – написав Олексій Станько.