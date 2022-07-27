Держава не може відновити контроль над “Тернопільобленерго”

Після невдалої спроби повернути контроль держави над Тернопільобленерго, яке контролюється Коломойським, очільниця Фонду держмайна подала у відставку

Відповідний документ вона опублікувала на Facebook у сторіз. “Прошу звільнити мене з посади за власним бажанням 10 серпня 2022 року”, – йдеться в ньому.

18 липня Батова заявила, що Фонд державного майна України (ФДМУ) не може відновити контроль над “Тернопільобленерго”, де державі належить 50,99% акцій.

Вона нагадала, що Фонд держмайна за рішенням уряду передав державні пакети акцій обленерго в управління Міністерства енергетики. Крім одного – “Тернопільобленерго”.

“У них не переведені в бездокументарну форму акції, а реєстр акціонерів знаходиться у компанії, яка просто не видає його. Технічно Міненерго не може забрати це обленерго, оскільки немає акцій, реєстру акціонерів і юридично нема чого забрати”, – розповіла Батова.

“Обленерго контролюється одним відомим олігархом (Коломойським), в якого там юридично немає навіть 1 акції. Є кримінальні провадження. У нас є ідеї, як вирішити ситуацію, і ми намагаємося її реалізувати. Це до речі гарний приклад, чому приватизація потрібна. Тому що юридично держава є мажоритарним акціонером, а фактично – взагалі контролю не має над підприємством, навіть звільнити керівника неможливо, тому що це повноваження наглядової ради, яку неможливо призначити, так як неможливо призначити загальні збори через відсутність реєстру акціонерів, а на підприємстві хтось “заробляє” в цей час”, – додала голова ФДМУ.

50,99% акцій “Тернопільобленерго” належить державі. Ще по 20% акцій контролюють кіпрські фірми Larva Investments і Bikontia Enterprises, які приписують Ігорю Коломойському та Костянтину Григоришину. Однак операційний контроль – у Коломойського.