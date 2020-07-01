Діти, які знаходяться у відділенні онкогематології, потребують допомоги

Так виглядає літній сонячний день з лікарняного вікна…

На жаль, ми не можемо пришвидшити чи скоротити лікувальний процес, ми не можемо відмінити чи заборонити дитячі хвороби, але в наших силах допомогти і підтримати тих, кому це необхідно. Про потреби в дитячій онкогематології повідомляє Міжнародний благодійний фонд “Живи”, який допомагає одужувати онкохворим та важкохворим дітям.

Зазвичай в дитячій онкогематології діти отримують хіміотерапію через внутрівенне введення. Для цього використовують спеціальний апарат під назвою інфузомат, який дозволяє чітко дозувати і контролювати швидкість введення хімії.

Зараз є гостра потреба у витратних матеріалах для інфузоматів – системи світлозахисні, системи звичайні, подовжувачі, трійники і т.ін. Щоб на кілька місяців забезпечити відділення цими витратними матеріалами, потрібно 34393 грн. Сума значна, але ви, дорогі наші друзі та помічники, вже не один раз приходили на допомогу, і досить швидко ми закривали великі й, на перший погляд, непідйомні збори.

Дякуємо всім, хто допомагає допомагати!

✅Карта Приватбанку – 5169330520463859

Отримувач МБФ “ЖИВИ”

Призначення платежу:

Благодійна допомога.

✅Р/р для юр.осіб і тих, в кого рахунки не в Приватбанку –

IBAN UA303385450000026003300357868

Код ЄДРПОУ 43538969

МБФ “ЖИВИ”

Призначення платежу: благодійна допомога.

Для переказу коштів з-за кордону – https://www.liqpay.ua/uk/checkout/i74354193804