Для маленької Тетянки у Тернополі шукають донорів з lll (+) групою крові

Допомоги потребує 4-річна Таня, яка вже п’ятий місяць бореться з раком крові в Тернопільській міській дитячій комунальній лікарні. Про це повідомляють у Міжнародному благодійному фонді “Живи”.

Зараз дівчинка отримує високодозну хіміотерапію, в результаті якої в неї падають показники крові, зокрема, тромбоцити. Основна функція тромбоцитів полягає в запобіганні кровотеч, їх низька кількість є дуже небезпечною для життя людини.

Для того, щоб красунька Тетянка могла продовжити лікування, дуже потрібно два донори, бажано чоловіки з lll (+) групою крові, 20-45р, які могли б вже завтра здати кров на тромбоцитарну масу.

Відгукніться, будь ласка

067 250 31 36 – Ліля.

🚩Процедура здавання тромбоцитів вимагає більшої участі донора, ніж при даванні крові на еритроцитарну масу.

Обстеження відбувається на станції переливання крові або у відділенні переливання крові, яке знаходиться в лікарні. Його краще зробити з 9 до 11 ранку.

Перед обстеженням не можна вживати їжу. Якщо протипоказань до донорства не виявлено, можна домовитись про дату здавання тромбоцитів з урахуванням того, що результат аналізу дійсний протягом 5 діб. Процедура тромбоцитоферезу займає приблизно півтори години.

Донора підключають до сепаратора крові. Всі фільтри та обладнання при цьому разового використання. З вени апарат забирає кров, відфільтровує та залишає тільки тромбоцити і невелику кількість плазми крові, яка необхідна для підтримання тромбоцитів у життєздатному стані, а всі інші компоненти крові відразу повертаються донору. Тромбоцитарна маса забирається в об’ємі приблизно 200 мл, при цьому для адекватного проходження процедури донору вводиться невеликий об’єм розчину антикоагулянту для запобігання згортання крові у голці системи для забору. Процедура цілком безпечна для донора, так як є автоматизованою і відбувається після аналізу крові на рівень тромбоцитів, що виключає негативний вплив на процес згортання крові у донора, який забезпечується цими клітинами.