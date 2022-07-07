Для підтримки військових Тернопільщина сплатила майже 209,4 млн грн «патріотичного» збору

Впродовж шести місяців 2022 року платники податків Тернопільської області на підвищення обороноздатності країни перерахували до державного бюджету майже 209,4 млн грн військового збору. Порівняно з аналогічним минулорічним періодом надходження цього платежу зросли на 37,6 млн грн або плюс 22 відсотки. «Додатково до бюджету надійшло 10,8 млн грн військового збору, бо сплата перевищила очікування на 6 відсотків», – повідомив начальник Головного управління ДПС у Тернопільській області Михайло Яцина.

Лише у червні цього року наші краяни сплатили 49,1 млн грн «патріотичного» платежу. Відтак надходження на зміцнення обороноздатності армії зросли на 12,2 млн грн, а це «плюс» 33 відсотки до минулого року.

Вважаємо за доречне наголосити, що військовий збір справляється із доходів, які відповідно до податкового законодавства оподатковуються податком на доходи фізичних осіб. До них належать заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, винагороди, орендна плата, виплата дивідендів, купівля-продаж рухомого і нерухомого майна тощо.

Платниками військового збору є фізичні особи – резиденти, які отримують доходи як в Україні, так і за її межами, фізичні особи-нерезиденти, які отримують доходи в Україні, а також податкові агенти. Нарахований дохід оподатковується за ставкою податку 1,5 відсотка. Сума збору зараховується до державного бюджету.

Сектор інформаційної взаємодії

Головного управління ДПС у Тернопільській області





