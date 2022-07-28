“Доброго вечора, ми з України”: в Тернополі погасили нову поштову марку

“Ця марка стала пам’яттю про те, що в Україні практично 8 років вже йде війна. Аж тепер світ побачив і зрозумів, що маленька мирна країна, порівняно з величезним агресором, може дати відсіч другій армії світу”, – каже голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш.

Це четверта тематична марка, яку випустила Укрпошта за час воєнного стану. На ній відтворені реальні події, які відбувалися на Миколаївщині: український трактор тягне покинутий російський танк. Авторка ескізу – дизайнерка та викладачка живопису Анастасія Бондарець. Тираж нових марок – 5 мільйонів штук двох номіналів. Про це розповіла Любов Гринчишин. Перші марки почали продавати уже після погашення. Серед покупців – тернополянин Олег. Чоловік каже, має в колекції всі 4 тематичні марки.

“Я не колекціонер, але як сувенір, я їх колекціоную. Це своєрідний символ нашої перемоги і він показує наше відношення до окупанта”, – каже Олег.

Щоб не було скупчення у відділенні, люди сформували список і стоять на вулиці. Про це розповів Ігор Тимчишин. Чоловік каже, черга формувалася з 7 години. Станом на 10 годину – в списку 95 людей.

“Минулого разу було вдвічі більше людей. Немає великої черги, люди заходять, відпочивають на лавці”, – каже Ігор.

Біля відділення Укрпошти придбані марки можна погасити. У черзі стоїть тернополянка Майя Хаварівська з сином.

“Ми з сином продовжуємо традицію нашого тата. Наш тато був великим колекціонером, він нам лишив спадок, ми тепер ніби маємо обов’язок. Пропустили перший випуск, звичайно, але зате маємо другу марку, маємо третю, четверту. Чекаємо на песика. Звичайно, віримо в перемогу”, – каже Майя Хаварівська.

Окрім марок та конвертів, продають також футболки, відкривачки, листівки та інші сувеніри із зображенням “тракторних військ”. Про це розповідає Любов Гринчишин. Жінка каже, марки від сьогодні продаватимуть у всіх відділеннях “Укрпошти”. А також їх можна придбати в онлайн-магазинах.

“Штемпель буде діяти не один день, як завжди, ми продовжили його дію на 2 дні. Тому кожен, хто зможе у відділеннях придбати марку, придбати конверт першого дня, який йде в комплекті, може здійснити погашення сьогодні і завтра у центральному відділенні Укрпошти на Чорновола”, – каже Гринчишин.