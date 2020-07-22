Двохсотбальники в Тернополі отримають іменні стипендії

Випускники з Тернополя, які склали ЗНО на 200 балів, отримуватимуть іменні стипендії від Тернопільської міськради. Повідомляють у пресслужбі.

“За найвищий результат у ЗНО ці молоді люди отримають стипендію у розмірі 2000 гривень. Окрім того, якщо вони оберуть для навчання вищий навчальний закладу в Тернополі, отримуватимуть щомісячну стипендію – 1000 грн”, – розповів міський голова Сергій Надал.

Нагадаємо, у Тернополі 200 балів за ЗНО з математики отримали троє учнів та з фізики – двоє. 200 балів отримали випускники гімназії ім. І. Франка, третьої та п’ятої шкіл, школи-колегіуму ім. Патріарха Й. Сліпого та Тернопільського технічного ліцею. Про це повідомив відповідальний за ЗНО в області Юрій Шайнюк.

До 25 липня будуть результати ЗНО з української мови і літератури, історії України, іноземних мов і біології. До 29 липня мають оприлюднити результати тестувань з хімії та біології.

Суспільне