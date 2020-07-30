Екстрасенс із Тернополя Роман Шептицький: Кожен має свій основний сценарій життя. Все ж решту можна змінити

Сьогодні Роман Шептицький привідкриває перед нашими читачами завісу таємничості людської долі і ділиться своїми передбаченнями про майбутнє Тернопільщини.

« Т епер я називаю себе сірим магом , який працює і з темними , і з і світлими силами»

– Пане Романе, з моменту нашого першого інтерв’ю у Вашому житті відбулося дуже багато змін. Ви стали півфіналістом програми «Битва екстрасенсів», більше того – ви єдиний представник Тернопільщини, який брав участь у цьому шоу. Нагадайте нашим читачам, як довго Ви йшли до своєї мети.

– Заявку на участь у цьому шоу я подавав тричі, й на четвертий раз мені пощастило. Ось така щаслива моя цифра «4». Вперше я пробував потрапити на «Битву екстрасенсів» у 2013 році, але мені взагалі не відповіли. Коли розпочався кастинг на 14-й сезон, я вже туди подзвонив, і мене запросили на передкастинги (випробування через ширму, коли потрібно описати, що за нею знаходиться), однак далі я не пройшов. На 15-ий сезон я приїхав одразу на «ширму». Тоді зйомки відбувалися в лісі. І в мене раптом з’явилося відчуття, що мені некомфортно, що ще не час… І я вже знав наперед, що «ширму» не пройду і навіть особливо не старався. І ось через 4 роки (знову ця містична для мене цифра) мені самі подзвонили і запросили взяти участь у кастингу. Але на цей раз я був повністю готовим до усіх можливих випробувань. Тому що за цих чотири роки почав активно розвиватися як екстрасенс і освоїв багато нових знань.

– Як змінилося Ваше життя і професійна діяльність після участі у «Битві екстрасенсів»?

– Змінилося кардинально все. Коли ти їдеш на такого роду проєкти, то головне не перемога, а ті знайомства, люди, контакти, які там отримуєш. Вони дали мені змогу більше розвинутися в моїй сфері, підівчитися чогось, зокрема завдяки ще одній учасниці шоу Ірині Соломон. Це, напевне, була ключова зустріч на цьому проєкті. Плюс дуже загартовують і дисциплінують самі зйомки, які тривали три з половиною місяці. Щодня встаєш о 5-6-ій годині ранку, їдеш на грим, потім на випробування, зйомки якого могли тривати 12-14 годин… І треба було себе максимально зібрати, виходити на випробування і показувати при цьому результат. Під час зйомок ми об’їздили пів України, це насправді складно. Але водночас ти отримуєш можливість зрозуміти, що можеш настільки багато, що досі навіть не підозрював. Історії, з якими звертаються люди на «Битву екстрасенсів», надзвичайно складні, заплутані. І ти розумієш, що потрібно зробити свій максимум, щоби людям допомогти.

Знову ж таки мій образ у проєкті був максимально допрацьований, я ще більше зрозумів, у якому напрямку мені рухатись далі. Тепер я називаю себе сірим магом, тобто тим, який працює і з темними, і зі світлими силами.

– Ще до Вашої участі у проєкті Ви були дуже популярним, запис на Ваш прийом тривав декілька місяців наперед. А після проєкту, напевне, Ваша аудиторія розширилася і за межі Тернопільщини?

– Будь-який телевізійний проєкт, тим більше на центральному телеканалі України, збільшує популярність. Але є й негативна сторона – багато людей чомусь думають, що коли ти екстрасенс, тебе показали по телевізору, значить ти усім навкруги допомагаєш за «дякую». І зараз до мене приходить багато таких запитів із претензіями: «А що, це хіба платно?». А я кажу: «А як воно має бути?» На моє переконання, будь-яка робота повинна оплачуватися. Адже я витрачаю свій час, сили, знання, енергію і водночас не маю часу працювати на іншій роботі, яка б мене годувала. До участі в проєкті мені хто скільки хотів, стільки й давав. І черга була колосальна, бо чимало людей приходили не за потребою, а просто з цікавості. Тому я тепер змінив цей підхід. Якщо потрібна реальна допомога, людина знайде ту необхідну суму, щоби прийти на прийом. Я ж ніколи нікого не закликаю до себе приходити, це право кожного. І через це черга стала значно меншою, але вона складається дійсно з людей, які потребують такого роду допомогу. Та й мені зараз комфортно в такому режимі, коли я працюю через день чи через два. До того ж, тепер веду власний YouTube-канал, вебінари, семінари тощо. Коли твоя популярність зросла, з’являються певні обов’язки, і масовій аудиторії ти мусиш хоча би так, в безоплатному варіанті, донести якісь істини, щоби людина енергетично і духовно над собою працювала.

« Кожна душа перед тим , як прийти на землю , складає собі свій план і прописує в ньому певні ключові момент и»

– Дуже багато людей приходять до Вас на прийом за допомогою. Чи можете виділити основні проблеми, з якими звертаються?

– Вони, як правило, діляться на 4 основних категорії. Це проблеми зі здоров’ям, з роботою, стосунки і передбачення майбутнього. Не можна виділити, яких більше, усе стається періодами. Наприклад, є якийсь час, коли більше звертаються по любовній тематиці (сімейні проблеми, зради, пороби, привороти, відвороти тощо). Хлопці за дівчат питають, дівчата – за хлопців, буває, що й із проблемами одностатевих стосунків звертаються. А зараз, наприклад, актуальні робочі моменти – криза, карантин, втрата роботи чи бізнесу. Багато заробітчан звертаються з питаннями, що їм робити далі. Люди знаходяться в розгубленому стані, а тому психологічно цього не витримують. Приходять із панікою, депресією, страхом. Тому зараз я багато працюю з чистками і відчищаю від таких ситуацій та емоцій. Бо коли людина живе негативом, до неї чіпляються енергетичні лярви, які харчуються низькими вібраціями, і людина відчуває безвихідь. Після чистки до неї повертається тверезе мислення, вона знову може вирішувати, що робити далі.

– Чому екстрасенси бачать майбутнє людини? Можливо, воно дійсно вже є написане наперед, і його бачать такі люди, як Ви? А буває так, що в людини прописане одне майбутнє, але якимось чином воно змінюється, і Ваші прогнози не справдяться?

– Тут і так, і не так. Є насправді питання долі, фатуму. Це такі ключові події, які в житті кожної людини визначені наперед. Причому, згідно з моїм баченням, кожна душа перед тим, як прийти на землю, складає собі свій план і прописує в ньому певні ключові моменти. Наприклад, буде вона бідною чи багатою, сімейною чи самотньою… Але коли приходимо на землю, сценарій трохи може мінятися в залежності від того, який шлях до ключового моменту людина обере – довгий чи короткий. Наприклад, людина мене запитує: їхати їй за кордон чи не їхати. Я продивляюся, що на неї там чекає, як після цього зміниться її життя і, до прикладу, раджу їхати. Людина їде – і життя міняється на краще. Якщо це ключовий момент, то людина і без моєї допомоги до цього рішення би прийшла, але значно пізніше, обравши довгий шлях.

У плані прогнозувань, то коли я роблю передбачення майбутнього, дуже важливо, аби на людині не було ніяких негативних програм, бо вони змінюють хід майбутнього. Або, наприклад, були ситуації, коли я зробив прогноз на рік, а потім людина телефонує і каже, що в основному нічого не збулося. Але коли я передбачаю майбутнє, то даю також рекомендації, що потрібно робити, аби життя змінилося (читати певні молитви чи проводити обряди). Якщо людина цього не виконує, то той варіант майбутнього, який я спрогнозував, неможливий, бо до цього не було докладено потрібних зусиль.

Ключові ж моменти, про які я говорив, є чітко визначені і від них нікуди не дінешся. Наприклад, одним людям потрібно 40 років, щоби створити сім’ю, іншим – 20-ть. Хтось матиме дітей, а комусь цього не судилося, хай би там що… Тобто кожен має свій основний сценарій. Все ж решту можна змінити. Але коли людина не хоче сама докладати зусиль для зміни свого життя на краще, а тільки ходить по екстрасенсах в надії, що хтось за неї щось вирішить, якоюсь паличкою махне і все буде добре, то ця людина все життя буде шукати крайніх у своїх невдачах. І екстрасенси тут не винні.

– Ви багато опираєтеся в своїй роботі на молитви, ікони, церковний захист. Сила молитви є настільки великою, що здатна змінити життя та знівелювати негативні впливи?

– Не сила молитви, а сила віри. Сила молитви і сила віри – це речі різні, але взаємопов’язані. Якщо немає віри, людина механічно читає завчену молитву, то вона не дає жодного ефекту. Всі ми, тутешні, народжені в християнському грегорі, і якщо правильно все виконувати, він працює на людину.

– Чи є застереження до відвідування екстрасенсів? Кажуть, дехто відмовляється приймати вагітних жінок або ж коли людина прийшла запитувати про іншу людину….

– Краще сказати не застереження, а обмеження. Кожен екстрасенс чи ритуальний практик має свої правила. Наприклад, я працюю навіть з дітьми, але тільки з 12 років. З меншими працюю по фотографії. Прошу завжди, щоби дітей мені не приводили. Не треба заряджати дитину тією енергетикою, яка їй не потрібна. А найстаршою моєї клієнткою була 85-річна жінка.

Дехто не працює з жінками, в яких критичні дні, чи ставить інші обмеження. Кожен працює в міру своєї сили. Мав не раз випадки, коли людина приходить і каже: «Де я тільки не був, а мені ніхто не може нічого сказати, а Ви звідки все знаєте?» Я пояснюю, що ваш рід не підпускає до себе слабших людей. А я вмію із цим працювати. Є й випадки, коли за людиною стоять сильні захисники – родові або ангели, – які просто закривають інформацію екстрасенсам.

«Не всі люди, які мають надприродні здібності, можуть допомагати іншим»

– Чи можете бачити власне майбутнє?

– Сценарії життя таких людей, як я, часто переписуються. Не мною, а силами, які стоять за мною. Це робиться для того, аби забезпечити комфорт і захист мені та всім моїм рідним і близьким. У моєму житті це було декілька разів. Тому на даний час я не можу чітко сказати, що мене чекає. Якісь моменти мені точно відомі, наприклад, скільки років я проживу, знаю, яких ситуацій мені потрібно уникнути, можу знати моменти, пов’язані з рідними людьми. До цього звикаєш. Головне на цьому не акцентувати увагу, не загострювати. Всі ми смертні, я до цих речей ставлюся цілком спокійно. Адже смерть – це не кінець.

– Чи можуть екстрасенсорні здібності передаватися по спадковості?

– Екстрасенсорні здібності є в багатьох людей. Яснобачення, розвинена інтуїція – це також ті речі, які відносяться до екстрасенсорних здібностей. Є люди, в яких енергетичний канал відкритий, і вони дуже добре відчувають. Але не всі люди, які мають надприродні здібності, можуть допомагати іншим. Ось у чому проблема. Не всі можуть бути екстрасенсами. Людина може бачити віщі сни і дуже тонко відчувати, але це не означає, що вона вже може взяти на себе відповідальність за чиєсь життя.

З такими здібностями, які можна використати для допомоги людям, потрібно народитися. Основне, це має бути родова сила, і вона має бути закладена спадково. Просто так взяти і навчитися неможливо.

– Ви можете консультувати людей по вайберу, скайпу, в соцмережах… Чи не краще бачити і відчувати людину «наживо»?

– Я давно консультую онлайн. Для мене немає різниці, чи це очна зустріч, чи онлайн, чи по фотографії. Це важливо хіба для відвідувача, бо є такі люди, які вважають, що краще прийти самому. А якщо людина живе, приміром, в Америці, а допомога потрібна терміново, то онлайн-консультація – це зручно, і такий формат підходить усім.

– Як щодо того, щоби зробити деякі передбачення для наших читачів? Ось, наприклад, як і коли нарешті будемо виходити з карантину?

– Коли тільки починалася ця глобальна паніка, я говорив, що вірус насправді існує, але його занадто масштабували, і напевне, це комусь було потрібно. Паніка навколо нього явно перебільшена. Кажуть, що таким чином нас готують до чіпування. Не можу сказати, що це правда, але до чогось людство таки готують. Хтось хоче зробити тотальний контроль над нами.

Вихід з цього за моїми прогнозами такий: це все буде тривати ще не один місяць, десь до року часу. Наслідки такого карантину ми всі бачимо: багато підприємців закрили свій бізнес, деякі перейшли на інтернет-продажі, хтось втратив, а хтось змінив роботу… Тому з часом, я думаю, з’явиться нова модель світового суспільства, будуть зовсім інші підходи до роботи і ведення бізнесу.

Я прогнозую, що все-таки буде третя хвиля пандемії, восени. Але в будь-якій кризі є плюси та мінуси. В даній ситуації я бачу лише плюси. Адже коли стаються саме такі пандемії, людям треба задуматися, що природа вже постає проти них, і почати кардинально змінювати себе і свій спосіб життя.

«Хтось із колишніх кандидатів у мери зараз матиме шанс поновити свою силу»

– Чи можемо трохи переключитися на політичні прогнози? Восени відбуватимуться місцеві вибори. Які зміни варто очікувати тернополянам?

– Ми сформулюємо запит так: чи зміниться щось у житті Тернополя після місцевих виборів? Судячи з того, як випадають карти, вибори все-таки відбудуться. При цьому вони будуть проходити з певними труднощами і непростими ситуаціями. Карта Суду говорить про те, що можуть дійсно змінюватися певні можновладці або певні люди, які стоять при владі чи перебувають на керівних посадах. Туз Чаш означає, що наше місто після виборів вийде на якийсь кращий етап, нові сили дадуть йому позитивну динаміку в плані економічному й політичному. Далі – Шестірка Чаш – це навіть може бути повернення якоїсь політичної сили чи людини із минулого. Тобто хтось із колишніх кандидатів, які раніше хотіли пройти в мери, але їм не вдалося, зараз матиме шанс поновити свою силу, і люди за ними підуть. Як на мене, судячи з карт, люди й очікують нову силу. Причому Шестірка Чаш означає щось дуже несподіване, те, що ніхто не очікує. Двійка Мечів – це карта подвійності. Це теж щось несподіване і непрогнозоване, а також може означати два тури виборів міського голови. Але в результаті для нашого міста випадає карта Сонця – тобто наш вибір буде нам на благо.

– У 2018 році, коли робився прогноз про майбутнє України на сторінках «Номер один», Ви говорили, що бачите велике зрушення людей. Як потім показав час, 74% голосів на президентських виборах за Володимира Зеленського – це і є ті великі й неочікувані зрушення, нова сила, кардинальна зміна всього. Що ж нас чекає далі?

– Я щороку роблю подібні прогнози… Друга половина 2020 року показує, що наближаються зміни на краще. І в економічному плані, і в політичному. Зараз ми зробимо розклад, що відбувається тепер. Четвірка Мечів – це така тотальна пауза. Тобто немає особливо якихось змін, рухів тощо. Є влада, і є народ, і вони собі є…

Ніхто не переживає і нічого не міняє.

Потім у нас включається карта Рицарів Мечів – це карта, яку я називаю «велика енергія руху». Вона мала би дати поштовх до різкої зміни, при цьому поштовх різкий, непередбачуваний. І йде ніби переродження. Або народження чогось нового. Може, знову прийде нова сила до влади. Може, прийде прояснення, яке досі ніхто не бачив. Це може стосуватися і нашої нинішньої влади – вона може себе різко активізувати, зібрати нарешті правильну команду і дати прояснення людям.

– Як варіант, розповідають, що на весну 2021 року плануються перевибори до Верховної Ради. Наскільки Ви бачите їх можливість?

– Наразі не бачу, карта Місяць говорить, що поки що дуже все хмарно, невизначено, в темноті, на рівні суто розмов. Поки що шанси рівно 50 на 50. Як чинна влада ще має всі шанси себе оправдати і реабілітувати (відповідно ці вибори не будуть потрібні), так і може прийти абсолютно нова сила… Ви знаєте, насправді дуже важко прогнозувати такі масштаби. Тому що це людський фактор. Завтра комусь прийде в голову зробити так чи інакше – і прогнози зміняться. Бо це не те, що воно наперед визначено, що можна скласти згідно з астрологією. Але в тотальному плані карта Сонця, яка нам випадає, – це найсильніша карта. Тобто ми рухаємося через ці всі кризи до кращого майбутнього.

«Хочете глобальних змін у своєму житті – почніть із себе»

– У Тернопільській області тепер тільки три райони. Але давно говорять, що з нашої області взагалі зроблять частини, які приєднають до різних областей…

– Судячи з того, що я бачу, проєкт ліквідації Тернопільщини як області, швидше за все, так і помре. Він себе не виправдовує, і я чесно не розумію доцільності, для чого це робити.

– Хочеться також отримати прогноз і для нашого видання, яке через два місяці святкуватиме своє 15-річчя...

– 15 років – це такий ще юнацький вік, який ви гарно відсвяткуєте. Найближчих три роки вас очікують досить цікаві переміни. Можуть втілитися давні ідеї, тобто те, що ви хотіли зробити, втілити, і не змогли, а тепер вдасця зробити. Є карта цілеспрямованості, чіткі ідеї, чіткі нові підходи. Нова співпраця і своєрідне переродження. Загалом, це буде активний рух вперед. Тобто, маєте досить хороші прогнози.

– Наостанок дайте кілька практичних порад нашим читачам для покращення свого життя, якими вони можуть користуватися повсякденно.

– Перший момент – це позитивне мислення. Тобто зараз, як ніколи, це дуже важливо. Мислити позитивно означає, що яка б у вас не сталася складна чи важка ситуація, чи втрата, чи біда, вона завжди має вас чомусь навчити, до чогось підштовхувати, до якихось рішень і вчинків. А, можливо, така ситуація від чогось вас застерігає. Коли таке стається, треба свій мозок налаштовувати на позитивну інтерпретацію, щоб із «мінуса» переключатися на «плюс».

Другий момент: хочете змін глобальних – почніть із себе. Почніть по-новому вчити своїх дітей, змусьте себе по-іншому подивитися на світ. Якщо вам не підходить так, як є, – міняйтеся. Я люблю дві відомі фрази: «все в твоїх руках» і «немає нічого неможливого». Якщо людина захоче себе змінити по відношенню до інших, то можливо все.

Ще один важливий фактор – це зона комфорту. Якщо вам щось не подобається, міняйте ситуацію тут і тепер, не тягніть, не думайте, що за вас хтось щось зробить (екстрасенс, маг, чарівник). Ми допомагаємо людям, скеровуємо їх, радимо, але решту ви повинні робити самі!

Найголовніше, що я хочу донести, – кожна людина є творцем свого життя. Тільки від вас залежить, що буде відбуватися далі. Є негативні моменти, є люди, до яких можна звернутися, – священники, духівники, рідні, близькі, лікарі, екстрасенси тощо. Звертайтеся, і вам допоможуть, ніколи не залишайтеся наодинці зі своєю проблемою. В плані молитов хотів би сказати, що зараз настав період духовного росту та розвитку. Якщо ми не будемо мислити позитивно, не будемо спілкуватися через духовний діалог із Творцем та нашими Ангелами, то не будемо підвищувати свої енергетичні вібрації. А це означає, що душа так і буде залишатися на своєму низькому рівні розвитку. Тому, якщо ви хочете верховенства добра на нашій планеті, почніть любити свого ближнього, почніть любити Землю як планету і почніть духовно розвиватися. І тоді на 100 відсотків буде все класно!