Фатальний поворот: у Тернополі вантажівка збила пішохідку насмерть

У Тернополі вантажівка смертельно травмувала жінку: поліція з’ясовує обставини

Сьогодні, 27 травня, близько 9:25 у Тернополі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Трагедія трапилася на вулиці Купчинського, поблизу повороту на Сахарова.

За попередньою інформацією, водій вантажного автомобіля Renault Premium, здійснюючи маневр повороту, здійснив наїзд на 64-річну місцеву жительку. Від отриманих травм жінка загинула на місці події.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють обставини аварії. Вирішується питання про внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом смертельної ДТП.

Поліція закликає свідків події звертатися з будь-якою інформацією до Тернопільського районного управління.