Фотохудожник і журналіст Орест Лижечка – став почесним громадянином Чорткова

12 липня під час святкування Дня Чорткова, відомий фотохудожник Орест Лижечка отримав високу відзнаку — посвідчення та диплом “Почесного громадянина міста Чортків”.

Орест Лижечка – фотокореспондент газети «Голос народу», член Національної спілки фотохудожників України і член Національної спілки журналістів України не потребує особливої атестації. За плечима митця серйозні здобутки, про це, зокрема, засвідчують численні публікації про його бурхливу творчість в українських та закордонних ЗМІ, персональні виставки у виставкових залах.

Багато добрих слів можна говорити про Ореста Лижечку, який знайшов свою неповторну мову, трепетну образність, вишукану насичену гаму, свою стежку у велике мистецтво. Його роботи зачаровують тихою елегійністю і спокійною світлою вмиротвореністю, бо вони створені його добрим серцем.

«Золота Пектораль»