Галицький фаховий коледж запрошує на День відкритих дверей

Цієї неділі, 18 травня, Галицький фаховий коледж імені В’ячеслава Чорновола запрошує учнів 9-11 класів та їхніх батьків на День відкритих дверей.

Під час заходу на майбутніх абітурієнтів чекає знайомство з навчальним закладом. Присутні зможуть отримати необхідну інформацію про спеціальності та освітні програми, за якими здійснюється підготовка, дізнатися про умови вступу та ознайомитися матеріально-технічною базою коледжу.

День відкритих дверей розпочнеться о 12.00 год за адресою: м. Тернопіль, вулиця Богдана Хмельницького, 15 (корпус 1). Деталі за тел.: (0352) 25-76-49, (0352) 52-13-72, (067) 988-65-54.