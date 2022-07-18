Глава УГКЦ у Зарваниці: «Російська війна в Україні – суцільний воєнний злочин, але українці вже ніколи не повернуться жити у гробах»

Весь світ запитує, яка причина цієї війни. Сьогодні в Євангелії ми маємо чітку відповідь: як присутність Христа є мукою для диявола, так свобода України є мукою для інших народів, які живуть у рабстві. Про це сказав Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав під час прощі до Зарваницької чудотворної ікони.

«Вільна Україна, – відзначає проповідник, – є мукою для всіх тих, що бажають поневолити насамперед свій народ, накласти на нього кайдани. Якщо буде вільною Україна, значить мають бути вільними і інші народи колишнього Радянського союзу».

Предстоятель зауважив, що багато людей неодноразово повторювали, що та боротьба, яку ми сьогодні ведемо з нашим ворогом, має духовний вимір.

«Це духовна боротьба, невидима боротьба добра і зла. Але ця фраза не є якоюсь гарною метафорою. Ми бачимо, що Бог нас кличе до свободи. І дарує її нам так, як дарував свободу Церкві і народові тоді, коли розвалив тюрму народів – Радянський союз і всіх тих, що були в рабстві, у кайданах тієї комуністичної ідеології, покликав до людського гідного вільного життя, покликав нас до свободи».

На нашому Синоді, розповів Блаженніший Святослав, який закінчився буквально позавчора, наші владики одностайно відчули, що в тих жахливих місяцях війни Господь Бог якось особливо торкнувся України. І Україна стає епіцентром світових, глобальних змін не тільки у військовому, політичному плані, а й змін світового порядку, світового права, перебудови всіх міжнародних інституцій, змін в економіці, навіть змін у церковних економічних відносинах.

«Це сталося лише тому, – вважає Глава Церкви, – що українці сказали: ми більше ніколи не будемо рабами, тому що ми відповідаємо на поклик до свободи нашого Спасителя. Ми хочемо бути вільними людьми».