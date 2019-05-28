Гордість і надія Тернопілля. Список учнів

24 травня ц.р. у Тернопільському академічному обласному драматичному театрі ім Т.Г. Шевченка під час обласного фестивалю-форуму «Гордість і надія Тернопілля» грамотами та іменними преміями відзначили обдаровану, талановиту учнівську та студентську молодь краю.

Нагороди 60 кращим учням та студентам у 12-ти номінаціях вручали голова обласної державної адміністрації Степан Барна і заступник голови обласної ради Любомир Крупа.

Очільник області Степан Барна зазначив, що наш край багатий на талановитих дітей, які займають найвищі місця на олімпіадах, конкурсах та змаганнях всеукраїнського рівня. Протягом останніх двох років випускники з Тернопільщини демонструють одні з найвищих результатів за підсумками ЗНО в Україні. Впевнений, що за цією молоддю інтелектуальний потенціал нашої держави».

За досягнуті вагомі результати з навчальних дисциплін, перемоги на ІV етапі Всеукраїнських олімпіад і ІІІ етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України, Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, а також за високі досягнення у галузі позашкільної освіти та спорту нагороджено спільними грамотами Тернопільської обласної державної адміністрації та Тернопільської обласної ради:

У номінації ,,українська мова і література” (премія імені Богдана Лепкого):

ВАСИЛИК Вікторію Андріївну – ученицю Тернопільської Української гімназії ім. І. Франка Тернопільської міської ради ГОРПИНЮК Софію Юріївну – ученицю Збаразької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 імені Івана Франка Збаразької міської ради ГРИБАЧОВУ Марту Валентинівну – ученицю Зборівської державної української гімназії ім. Романа Завадовича ЗАЗУЛЯКА Степана Івановича – учня Тернопільської Української гімназії ім. І. Франка Тернопільської міської ради ЗАЯЦЬ Тетяну Романівну – ученицю комунального закладу навчально-виховний комплекс ,,Лозівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” Байковецької сільської ради Тернопільського району КАЛЬЧУК Зоряну Йосипівну – ученицю Заліщицької державної гімназії м. Заліщики КАНЮК Вікторію Вікторівну – студентку Чортківського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Олександра Барвінського КАСЯНЧУК Надію Михайлівну – ученицю Тернопільської Української гімназії ім. І. Франка Тернопільської міської ради ЛЕПЯВКО Катерину Андріївну – ученицю Тернопільської Української гімназії ім. І. Франка Тернопільської міської ради МАСИК Олександру Сергіївну – ученицю Тернопільської Української гімназії ім. І. Франка Тернопільської міської ради МАХНІТКО Емму Сергіївну – студентку Кременецького медичного училища імені Арсена Річинського МУДРАК Олександру Ярославівну – студентку Гусятинського коледжу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя НЕСТЕРОВИЧ Юліану Володимирівну – студентку Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка НОВОСІЛЬСЬКУ Ірину Володимирівну – студентку Чортківського державного медичного коледжу СИВАК Валерію Олегівну – ученицю Тернопільської Української гімназії ім. І. Франка Тернопільської міської ради СКУЛУ Вікторію Іванівну – ученицю Монастириської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Монастириського району ХАНДІЙ Діану Ігорівну – ученицю Заліщицької державної гімназії м. Заліщики ЧЕРНЯВСЬКУ Вікторію Андріївну – ученицю Державного професійно-технічного навчального закладу ,,Тернопільське вище професійне училище сфери послуг та туризму” ЮЩАК Вероніку Василівну – ученицю Переволоцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бучацького району. 2. У номінації ,,математика та інформатика” (премія імені Миколи Чайківського): ПАСТУХА Ярослава Тарасовича – учня Тернопільської Української гімназії ім. І. Франка Тернопільської міської ради ФІРМАНА Дмитра Богдановича – учня Тернопільського навчально-виховного комплексу ,,Школа – колегіум Патріарха Йосифа Сліпого” Тернопільської міської ради. 3. У номінації ,,біологія та хімія” (премія імені Івана Горбачевського): КАНІЯ Віталія Олеговича – учня Новосільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Мирона Зарицького Новосільської сільської ради Підволочиського району КАСЯНЧУК Надію Михайлівну – ученицю Тернопільської Української гімназії ім. І. Франка Тернопільської міської ради ЛЮДВІКОВСЬКУ Анастасію Тарасівну – ученицю опорного закладу ,,Теребовлянська загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1” Теребовлянської міської ради ПАНЬКІВ Анастасію Ігорівну – ученицю Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 Тернопільської міської ради ПРИШЛЯКА Івана Володимировича – учня Тернопільської Української гімназії ім. І. Франка Тернопільської міської ради САВЧЕНКА Іллю Івановича – учня Тернопільської Української гімназії ім. І. Франка Тернопільської міської ради СТАХАНСЬКУ Анастасію Олександрівну – ученицю Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міської ради ЮРКІВ Вікторію Віталіївну – ученицю Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міської ради. 4. У номінації ,,фізика” (премія імені Івана Пулюя): ВОЛОШИНА Петра Зеновійовича – учня Тернопільської Української гімназії ім. І. Франка Тернопільської міської ради ЛУГОВОГО Святослава Богдановича – студента Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України ,,Бережанський агротехнічний коледж” СИМАКА Ігоря Анатолійовича – учня Бучацької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 ХОМИШИН Олександру Андріївну – ученицю Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міської ради. 5. У номінації ,,географія ” (премія імені Степана Рудницького): БЕРЕЗЮКА Ігоря Володимировича – учня навчально-виховного комплексу ,,Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1-гімназія” міста Хоростків Гусятинського району ПЕТРИШИНА Станіслава Андрійовича – учня Тернопільської Української гімназії ім. І. Франка Тернопільської міської ради ПІДГОРОДЕЦЬКУ Христину Андріївну – ученицю Навчально-виховного комплексу ,,Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1- гімназія” міста Хоростків Гусятинського району. 6. У номінації ,,історія” (премія імені Олександра Барвінського): КУДАСЮК Марію Ігорівну – ученицю Кімнатецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Кременецької районної ради ПЕТРИКЕВИЧ Андріану Володимирівну – ученицю Теребовлянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Теребовлянської міської ради ПЕТРУК Надію Михайлівну – ученицю Волинського ліцею імені Нестора Літописця Кременецької районної ради ЯНКОВСЬКУ Варвару Сергіївну – ученицю Зборівської державної української гімназії ім. Романа Завадовича. 7. У номінації ,,правознавство” (премія імені Станіслава Дністрянського): МЕДИНСЬКОГО Ярослава Ігоровича – учня Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міської ради ШАШКЕВИЧ Анастасію Олександрівну – ученицю Тернопільського навчально-виховного комплексу ,,Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – економічний ліцей №9 імені Іванни Блажкевич”. 8. У номінації ,,іноземні мови” (премія імені Зенона Кузелі): БОБРОВСЬКУ Ірину Степанівну – ученицю Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міської ради БОЙКО Софію Ігорівну – ученицю Тернопільської класичної гімназії Тернопільської міської ради ПРИВЕДУ Анастасію Олександрівну – ученицю Тернопільської Української гімназії ім. І. Франка Тернопільської міської ради СВЕРГУН Ольгу Василівну – ученицю Тернопільської Української гімназії ім. І. Франка Тернопільської міської ради ТУРКІВСЬКУ Вікторію Романівну – ученицю Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов Тернопільської міської ради ФЕДОРЕЙКО Соломію Олександрівну – ученицю Чортківської гімназії імені Маркіяна Шашкевича Чортківської міської ради. 9. У номінації ,,трудове навчання і фахова майстерність” (премія імені Михайла Паращука): БЕЗТІЛЬНОГО Ярослава Васильовича – учня Державного навчального закладу ,,Бучацьке професійно-технічне училище” ВІТІВ’ЯКА Михайла Віталійовича – учня Державного навчального закладу ,,Підгаєцький професійний аграрний ліцей” КУП’ЯКА Максима Михайловича – учня Тернопільського вищого професійного училища № 4 імені Михайла Паращука ПЛИСЮК Вікторію Віталіївну – ученицю Державного професійно-технічного навчального закладу ,,Тернопільське вище професійне училище сфери послуг та туризму” ПРОКОФ’ЄВА Валентина Олександровича – учня Державного навчального закладу ,,Тернопільське вище професійне училище технологій та дизайну” ЦЕПЕНЮКА Миколу Івановича – учня Державного професійно-технічного навчального закладу ,,Тернопільське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі”. 10. У номінації ,,екологія” (премія імені Івана Верхратського): КАСЯНЧУК Надію Михайлівну – ученицю Тернопільської Української гімназії ім. І. Франка Тернопільської міської ради ПАНЧУК Богдану Вікторівну – ученицю Волинського ліцею імені Нестора Літописця Кременецької районної ради ЯНЧИШИНУ Марію Андріївну – ученицю Шумського ліцею. 11. У номінації ,,спортивний туризм, краєзнавство і народознавство” (премія імені Володимира Радзієвського): АНДРУСИК Каріну Сергіївну – ученицю Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 16 імені Володимира Левицького Тернопільської міської ради ВЕСЕЛИК Катерину Андріївну – ученицю Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 16 імені Володимира Левицького Тернопільської міської ради. 12. У номінації ,,винахідники та раціоналізатори” (премія імені Олександра Смакули): АВРАМЦЕВА Дмитрія Сергійовича – учня Тернопільської Української гімназії ім. І. Франка Тернопільської міської ради ВОЛОШИНА Петра Зеновійовича – учня Тернопільської Української гімназії ім. І. Франка Тернопільської міської ради ЛУЧКУ Юрія Володимировича – учня Бережанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Бережанської міської ради МИХАЙЛІЧЕНКА Віталія Віталійовича – учня Борщівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Борщівської міської ради.

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