Графік проведення  щеплень собак та котів проти  сказу в Тернополі

Сказ – одне з найнебезпечніших інфекційних захворювань всіх теплокровних тварин і людини, що характеризується ураженням центральної нервової системи і майже завжди закінчується смертю.

До сказу чутливі всі тварини, але найчастіше він вражає лисиць, вовків, гризунів. З домашніх тварин – собаки, коти, сільськогосподарські тварини та інші.

Збудник сказу передається через покуси, хоча науковці не виключають зараження людей повітрям (кажани, летючі миші). Сказ у гризунів зустрічається значно рідше, але в природі вони часто виступають носіями вірусу і є своєрідним резервуаром інфекції.

Основними носіями сказу є дикі тварини і, в першу чергу, лисиці. Збудник сказу виявляється у слині інфікованої тварини ще за 10 днів до появи перших клінічних ознак. Хворі на сказ тварини поводяться агресивно чи навпаки – мляво, не реагуючи на наближення людини. У них невпевнена хода чи біг, інтенсивно виділяється слина, утруднене ковтання, настовбурчена шерсть. Собаки ховаються в темні закутки, лякаються різних звуків. Перед смертю з’являється параліч кінцівок. Смерть наступає на 7-11 день після прояву клінічних ознак захворювання.

Дієвим способом уберегти домашніх тварин від цього захворювання є проведення вакцинації. Також варто дотримуватись “Правил утримання собак, котів та інших тварин” та «Правил утримання домашніх та безпритульних тварин (собак та котів) на території Тернопільської міської територіальної громади», які затверджені рішенням Тернопільської міської Ради №7/36/13 від 24.07.2019 року.

Ось, що необхідно знати і дотримуватися власникам тварин:

купуючи собаку, кота чи інших тварин, слід вимагати довідку або ветеринарне свідоцтво про стан їх здоров’я, підтверджуючі документи щодо проведення її чіпування, а також ветеринарно-санітарний паспорт на тварину(нового зразка) затверджено новим Додатком 13 згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 578 від 26.10.2017 року;

придбавши тварину, негайно повідомте ветеринарного спеціаліста і за необхідності зробіть щеплення від сказу;

собаки, коти та інші тварини безкоштовно вакцинуються проти сказу з трьохмісячного віку міською державною лікарнею ветеринарної медицини в м. Тернополі, або приватними клініками міста;

щороку доставляти собак та котів на територію підприємств, які обслуговують житловий фонд, згідно з графіком, для безкоштовної вакцинації проти сказу, який має бути затверджений та опублікований в засобах масової інформації після завершення надзвичайної ситуації в Україні;

у випадку нанесення Вашими тваринами укусів людям чи тваринам негайно повідомляйте ветеринарну службу міста за телефоном у Тернополі 52-10-40, та ізолюйте тварину для 10-ти денного карантинування під наглядом ветлікаря.

Виводьте собак із житлових приміщень на загальні двори, або вулицю тільки на короткому повідку та у наморднику;

тримайте сторожових собак на прив’язі і відпускайте лише в закритих дворах, що виключає можливість втечі;

не присвоюйте безпритульних собак, котів і диких тварин та уникайте контактів з ними;

реєстрація домашніх та безпритульних тварин починається з внесенням власником або адміністратором (ветеринарні клініки та інші) на спеціальному веб-порталі інформацію про тварину і власника.

Для успішного вирішення питання боротьби зі сказом, необхідно створити систему контролю за виконанням «Правил утримання домашніх та безпритульних тварин (собак та котів) на території Тернопільської міської територіальної громади» і їх розмноження, посилити відповідальність власників тварин. Система боротьби з безпритульними тваринами має передбачати ліквідацію умов, що призводить до їх неконтрольованого розмноження: створення притулків, поховання трупів тварин, що загинули, та їх утилізація.

Усі ці важливі питання повинні бути під контролем управління житлово-комунального господарства, а також громадськості.

Тільки спільними зусиллями та високим рівнем свідомості ми можемо подолати це небезпечне захворювання, – зауважує начальник міської державної лікарні ветеринарної медицини в Тернополі Андрій Полоса.

Графік проведення профілактичних щеплень собак, котів та хижих тварин проти сказу в м. Тернополі на 2020 рік

№ п/п Дата Назва підприємства, яка обслуговує житловий фонд, адреса Керівник підприємства Номера телефонів 1 2 3 4 5 1. 06.08.2020р. ПП «Дружба сервіс житло -1» ПП «Загребелля» вул. М. Карпенка,12 Лемега М.Б. 53-59-56 2. 13.08.2020р. ДП «Фаворит-1,2, 3» ПП«Дружба сервіс житло -1» вул. Спадиста 8 Лемега О.В. 43-58-60 3. 20.08.2020р. Г ТОВ «Мрія» вул. Князя Острозького, 24 Гетьман В.М. 25-08-27 4. 27.08.2020р. ТзОВ «Коменерго – Тернопіль-2» вул. Полковника Д. Нечая, 31 Попов О. А. 25-99-98 42-57-40 5. 03.09.2020р. ПП «Східний масив» проспект Степана Бандери, 94 Дереворіз М.Є. 24-00-58 24-01-04 6. 10.09.2020р. ЖЕК № 13 ЖБК вул. О. Довженка, 17 Савула Р.С. 24-07-50 7. 17.09.2020р. ПП «Наш дім» вул. Клима Савури, 3 Дмитришин А.Є. 40-01-60 24-31-64 8. 24.09.2020р. ТзОВ «Коменерго – Тернопіль» вул. Чалдаєва,1 Попов О. А. 26-97-08 9. 01.10.2020р. ПП «Люкс» проспект Злуки, 55 Гевко С.В. 26-86-09 10. 08.10.2020р. ПП «Сонячне» ПП «Перспектива» бульвар С. Петлюри, 6 Ленчишин М.І. 42-70-58 11. 15.10.2020р. ПП «Благоустрій» ДП «Благоустрій-1» вул.15 Квітня, 6 Гевко Г.О. 26-80-92 26-80-37 12. 22.10.2020р. ПМП «СОВР» вул.15 Квітня,10 ТзОВ «СОВР-1» вул. Василя Стуса, 1 Білик В.А. Вітушинський В.П. 42-56-70 42-56-71 13. 29.10.2020р. ПП «Вікторія – М» вул. Київська, 7 «А» Коваль Н.Є. 23-14-00 28-79-65 14. 05.11.2020р. ДП « Люкс-Житло», ДП «Люкс-Житло-1», ПП «Люкс» проспект Злуки, 55 Гевко С.В. 26-86-09 15. 12.11.2020р. ПП «ТернопільКомСервіс» проспект Злуки, 3 Вересюк Ю.П. 23-21-59 16. 19.11.2020р. ТОВ «Коменерго-Тернопіль-3» вул. Є. Коновальця, 6 Попов О. А. 26-83-65 42-57-34