Хочеш мати пісню як в СКАЙ?! Нема питань

“SKAI Music” розпочинає свою діяльність❗🤘💪⏺️🔊

У тебе навіть є шанс записати свою пісню разом з музикантами гурту СКАЙ!

Слідкувати за процесом буде Олег Собчук особисто🧐🎶

Варіанти:☝️

🔴Готова пісня під ключ (рок, популярна музика..) (шансон – не робимо😈)

🔵Запис матеріалу на студії (допомога в записі музикантами гурту СКАЙ)

🟡Аранжування

🟢Текст – Олег Собчук, або ваш власний..

🟣Поради щодо пісень.. Відповідь на запитання -“чому блін не звучить”?!🤯

💠Створення музики/пісень для реклами і кіно📺

▶️☝️ Зведення і мастеринг відбувається в USA🇺🇸💪

– Собчук Олег : “2 наших крайніх альбоми, які вирізняються своєю якістю були зведені і змастеровані в Каліфорнії. Вони мають унікальне об’ємне звучання яке ми довго шукали. Тому зараз можна впевнено сказати, що українська музика зі справжнім американським саундом – це реально”☝️😎🇺🇸🇺🇦

📱Контакти:

🔔skaibandofficial@gmail.com

📳+380989716473 Олександр

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