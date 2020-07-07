Хочеш мати пісню як в СКАЙ?! Нема питань
“SKAI Music” розпочинає свою діяльність❗🤘💪⏺️🔊
У тебе навіть є шанс записати свою пісню разом з музикантами гурту СКАЙ!
Слідкувати за процесом буде Олег Собчук особисто🧐🎶
Варіанти:☝️
🔴Готова пісня під ключ (рок, популярна музика..) (шансон – не робимо😈)
🔵Запис матеріалу на студії (допомога в записі музикантами гурту СКАЙ)
🟡Аранжування
🟢Текст – Олег Собчук, або ваш власний..
🟣Поради щодо пісень.. Відповідь на запитання -“чому блін не звучить”?!🤯
💠Створення музики/пісень для реклами і кіно📺
▶️☝️ Зведення і мастеринг відбувається в USA🇺🇸💪
– Собчук Олег : “2 наших крайніх альбоми, які вирізняються своєю якістю були зведені і змастеровані в Каліфорнії. Вони мають унікальне об’ємне звучання яке ми довго шукали. Тому зараз можна впевнено сказати, що українська музика зі справжнім американським саундом – це реально”☝️😎🇺🇸🇺🇦
📱Контакти:
🔔skaibandofficial@gmail.com
📳+380989716473 Олександр