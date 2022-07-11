Художник з Тернопільщини написав ікони на ящиках від зброї, щоб зібрати гроші для армії (фото)

Тарас Приступа з Копичинців написав ікони на ящиках від зброї, щоб зібрати гроші для наших захисників. Свої роботи іконописець вже передав на благодійну виставку-аукціон, яка зараз проходить у Тернополі. Одна з його робіт стала першою, яку придбали на виставці. За неї заплатили 10 тисяч гривень, які витратять на допомогу ЗСУ.

Це не нова ідея. Схожий проєкт існує з 2014 року. Його створили художник Олександр Клименко з дружиною. Так вони збирали гроші на лікування хлопців у госпіталях. Тож я теж вирішив зробити щось подібне, – розповів Терену Тарас Приступа.

Три ящики, у яких була українська зброя, художнику передали захисники з передової. Тарас Приступа звернувся до волонтерів, аби вони доставили бійцям допомогу, а на заміну привезли йому своєрідну основу для його майбутніх ікон. Це було у березні – на третій тиждень повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Ікони художник віддав на виставку-аукціон, яка зараз проходить у Тернопільському кооперативному фаховому коледжі

Я стараюся мінімум обробляти ті ящики, адже вони – частина історії. На них є сліди війни. Наприклад, знаки від осколків чи рвані частини. Зазвичай для написання ікони багато часу витрачається на обробку основи, але тут інший випадок. Я залишаю ящик таким, як він був, тобто з його історією, – описує процес роботи іконописець.

Іконописом Тарас Приступа займається вже 16 років, проте на ящиках від зброї пише вперше.

Після початку повномасштабної війни взятися до мистецтва було дуже важко. Проте мені запропонували допомогти нашим бійцям. Це і стало головним стимулом працювати, – говорить художник

Тарас Приступа написав ікони на ящиках від зброї, щоб зібрати гроші для наших захисників

Ікони, написані на ящиках від зброї, художник віддав на виставку-аукціон, яка зараз проходить у Тернопільському кооперативному фаховому коледжі.

Якщо є можливість допомогти, я завжди долучаюся. Деякі свої роботи я віддаю просто так. За інші беру кошти, щоб закупити матеріал для наступних робіт. Якщо ікони продадуть, я напишу ще. Адже я маю можливість працювати і допомагати нашим військовим, – каже іконописець.

Одна з ікон Тараса Приступи стала першою, яку придбали на аукціоні. Меценат заплатив за неї 10 тисяч гривень та подарував Архієпископу Тернопільському і Кременецькому Православної церкви України Нестору.

Думаю, що це не останній проєкт. Адже війна не зупиняється, а потреба у коштах зростає. Навіть, якщо війна закінчиться зараз, то грошова допомога буде потрібна на реабілітацію поранених, або на ліки для них, – каже Тарас Приступа.

Фото Тараса Приступи

Терен