16:54 | 21.07.2020
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Новини Тернополя 

Катається з господарем на джипі: на Тернопільщині коза стала зіркою інстаграму

Irena 0 Views Прокоментуй!

Коза Галя з Тернопільської області стала зіркою інстаграму. Норовлива тварина не хоче доїтися, поки її не покатають у джипі та не помасажують шию. Господар возить її селом з вітерцем на передньому сидінні, лиш після цього тварина готова давати молоко.

Мета життя тварини лише одна – насолоджуватися кожною миттю заради фоловерів. Вона уже повнолітня коза – їй два роки. Акаунт в інстаграмі – грайливий, а її сторіз – з порадами.

Більше про козу – у сюжеті ТСНДжерело

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