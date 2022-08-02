Колишнього командира корвета «Тернопіль» судитимуть за дезертирство

Працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді колишньому командиру корвета «Тернопіль» максиму ємельяненку, який у 2014 році перейшов на бік ворога.

Після захоплення окупантами його частини в Севастополі та корвета «Тернопіль» колишній капітан ІІІ рангу єдиний з екіпажу присягнув на вірність агресору.

Нині зрадник воює проти України у складі збройних сил рф на сторожовому кораблі «ладний» на посаді помічника командира.

Слідчі ДБР спільно з кіберполіцією зібрали достатньо доказів та заочно повідомили зраднику про підозру в державній зраді.

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

ДБР