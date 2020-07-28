Київська п’ятірка отримала 25% від усіх замовлень на боротьбу з коронавірусом у Тернопільській області

П’ять київських компаній отримали чверть замовлень від усіх закупівель, здійснених за спрощеною процедурою звітування для запобігання COVID-19 у Тернопільській області. Про це стало відомо з тексту «Наші гроші. Львів» «COVID-19: Куди пішли «коронавірусні» гроші в Тернопільській області».

Найбільшу суму договорів підписав київський «Медхолдінг» Наталії Швецової – понад 6 млн грн. Окрім апаратів ШВЛ компанія постачала і рентген, і монітори для пацієнтів.

Наступні чотири компанії в рейтингу також київські: «Алконт-Сервіс» Валентини Євтушенко отримав замовлення на бронхоскопи, «Медіпрайм» Тараса Коваля – на апарати УЗД і ШВЛ, «Медбаланс» Геннадія Виноградського – апарати ШВЛ, крім того у «Цеоліт Медікал» Олексія Стрехо замовили концентратор кисню та центральну компресорну станцію.

Основним постачальником в області могла б стати компанія «Медгарант», однак вона не виконала два замовлення на апарати ШВЛ на майже 12 млн грн, а тому в рейтингу опустилась на нижні позиції в рейтингу.

У порівнянні із Закарпатською, Тернопільською та Чернівецькою областями, тут в лідери також потрапили місцеві приватні підприємці. Родина Солярів підписала аж 80 договорів на 1,7 млн грн, де левову частку замовлень отримав син Марії та Мирослава Солярів Олександр. Сім’я постачала медичні товари для багатьох лікарень області – від матраців до засобів дезінфекції.

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