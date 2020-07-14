Лікар-гінеколог Олег Данилюк: “Приблизно кожна четверта жінка може мати проблеми з вагітностями, якщо перервати першу”

Аборт. Це слово викликає огиду, страх та незрозумілі душевні почуття. Перед очима постають страшні картинки. Звісно, ця операція вкрай неприємна для самої жінки. Хтось називає це дітовбивством, хтось намагається мовчати і не висловлювати своєї думки стосовно цього, а інші готові заживо спалити тих жінок, які приймають таке рішення, а медиків – розіп’яти за такі дії. Сьогодні ми постараємося розповісти вам, що це таке не зі сторони гріховної, а з боку різних життєвих обставин.

«Слід пам’ятати, що є життєві ситуації»

У жодному разі наше видання не закликає нікого таке робити, і ми схвалюємо думку «обирати життя». Але життя дуже не передбачуване й інколи складні обставини справді змушують приймати таке рішення стосовно свого майбутнього. Щодо цього питання ми звернулися до експерта нашого видання, завідувача гінекологічного відділення Тернопільської міської лікарні №2 Олега Данилюка.

– Що ми знаємо про аборт? Це переривання вагітності упродовж перших 22 тижнів. Якщо плід після 22 тижнів з’являється на світ, це називають передчасними пологами. Аборт може бути мимовільним, його ще називають викиднем, або ж медичним, коли відбувається пряме хірургічне чи медикаментозне втручання.

Якщо поділити вагітність на триместри і ставити питання уже про переривання, то лікарі мають право проводити дане втручання до 12-го тижня вагітності. Це найбільш безпечний час. Усі маніпуляції, які проводять після 12-ти тижнів, робити заборонено. Якщо, до прикладу, говорити про зґвалтування, то при доведеному факті переривання вагітності дозволено на будь-якому терміні, але знову ж таки найбільш безпечний час для цього перший триместр. Бувають різні життєві обставини, починаючи від небажаної вагітності й закінчуючи ситуацією, при якій загроза для життя є в обох. Тому я б не хотів обговорювати це зі сторони гріховності. Існують медичні покази, проти яких не підеш, – розповідає Олег Данилюк.

Лікарі не несуть жодної відповідальності за будь-які маніпуляції зі сторони жінки, направлені на переривання вагітності. Попереджають не робити дурниць, вчасно звертатися до лікаря, планувати свою вагітність.

– Якщо жінка після 12-ти тижнів робить УЗД, а в дитини виявили вади розвитку: заяча губа, вовча паща, сердечні вади, синдром Дауна, то це є медичні покази до аборту. Є різні вади розвитку плода і на різних термінах їх видно найкраще. Синдром Дауна найкраще видно в першому триместрі. Вади серця, мозку, кісток тощо – у другому триместрі. Тому вкрай важливо проходити УЗД-дослідження не тоді, коли захочеться, а суворо за протоколом, щоби у разі виявлення вади, яка в подальшому може загрожувати життю, перервати цю вагітність.

Існує небажана вагітність, а також є медичні покази. До прикладу, якщо це бажана вагітність, але у матері важка патологія, яка не дозволяє виношувати їй і в майбутньому може призвести до летальних наслідків. Онкологічні захворювання -це також показання з боку матері, оскільки їй потрібно пройти лікування і не відтерміновувати його. Але є жінки, котрі на ранніх стадіях хвороби виношували дитину, народжували її, а потім проходили курси лікування, тут усе індивідуально. Але ми обов’язково зважуємо кожен випадок та проводимо повне обстеження, щоби точно знати, чи можна жінці зберігати вагітність, чи не вплине захворювання на її самопочуття після пологів, – каже Олег Ігорович.

«Я – лікар і повинен виконувати свою роботу, але я противник абортів»

– Як впливає перший аборт на подальші вагітності?

– За статистикою приблизно 25% жінок можуть мати проблеми з подальшими вагітностями, якщо перервали першу. Всіма правдами й неправдами рекомендується першу вагітність не переривати.

Що стосується переривання вагітності у неповнолітньої дівчини, то це відбувається лише з дозволу батьків. Обов’язково перед тим ми проводимо бесіду з вагітною, з її батьками, пояснюємо, що аборт у ранньому віці ще й перша дитина – це дуже небезпечно, але вибір повинні зробити вони самі. Ми ні до чого не силуємо і не змушуємо.

– Чи буває так, що Ви переконуєте не робити аборту?

– Знаєте, найбільше щастя бачити, коли після такої бесіди жінка виходить зі сльозами з кабінету, а через 9 місяців під вікнами лікарні гуляють із візочком. Від таких моментів навертаються сльози і розумієш, що не марно пройшла розмова. Буває, що ти бачиш вагання жінки. Коли вона в розпачі, не має підтримки, але сама хоче цю дитинку, то обов’язково ми говоримо, переконуємо її не робити цього. Часто говорять про фінансові труднощі, ми всі це розуміємо, але це не істина причина зробити аборт.

– Виходячи зі сказаного, можна зробити висновок, що Ви проти абортів.

– Це буде правильний висновок. Я – гінеколог, лікар, виконувати свою роботу, до якої належить і переривання вагітності, – мій обов’язок. Але я противник цього втручання. Років 20-ть тому був час, коли на такі операції приходили в місяць сотні жінок. Тому я завжди говорю, що вагітність – це сакральний процес, до нього треба підходити з розумінням та свідомо. Про це треба говорити з дітьми, щоби вони знали, що це таке і звідки воно береться. Потрібно свідомо вступати в сексуальне життя, беручи на себе повну відповідальність за наслідки.

«Обирайте життя»

– Стосовно методів абортарії, які вони є?

– Раніше інакшого методу, ніж хірургічний, або вишкрібання, не було. Металевими розширювачами відкривали шийку матки, іншими інструментами починали, грубо кажучи, вичищати все, що є в матці. У процесі проведення даної маніпуляції травмуються шийка та стінки матки. Що й призводить до проблем із наступними вагітностями. Є вакуумні аборти, вони менш травматичні за перші, але також не є абсолютно безпечними. На сьогоднішній день кількість хірургічних абортів зменшилась, але збільшилась кількість медикаментозних. Це більш безпечний метод. Є препарати різної дії. Перший препарат, який «вбиває» і готує шийку матки до вигнання плідного яйця, а інший виштовхує його з порожнини матки. Ці препарати сертифіковані й дозволені в нашій країні. Їхній прийом повинен здійснюватись суворо під наглядом лікаря. Їхнє приймання не за показами (більший термін вагітності, ніж дозволено) може мати важкі ускладнення (кровотеча, інфікування тощо), що може призвести до втрати матки або смерті. Медикаментозний аборт дозволений лише на ранніх термінах.

– Чи може вагітність не перерватися медикаментозним шляхом?

– Це гормональний препарат, який є дієвим. Однак виробники дають 96%, що все пройде вдало. Тобто зі 100 жінок лише у 4-х бувають незначні ускладнення. Поясню, коли, до прикладу, плід вийшов не повністю. Залишилася маленька частинка (децидуальний поліп). Таким чином вагітність не прогресує і матка до кінця не скорочується. Тоді хірургічним шляхом необхідно забрати ці залишки. Хотів би зауважити, що при цьому методі значно менша травматизація, ніж хірургічний аборт.

– Скільки часу має пройти після переривання вагітності, щоби жінка змогла планувати наступну?

– Після звичайних пологів не рекомендують вагітніти бодай рік. Після пологів методом кесарського розтину – до трьох років. Якщо було переривання вагітності, медикаментозне чи хірургічне – не важливо, варто дати організму відновитися та відпочити щонайменше пів року.

На завершення Олег Данилюк просить усіх майбутніх матерів і тих, хто, можливо, вагається, залишати дитинку чи ні – залишайте, обирайте життя. Якщо у дитини немає вад розвитку і нічого не загрожує ні вашому, ні її життю, навіть якщо у вас немає підтримки, також обирайте життя. Спочатку важко всім. Але щирі очі маленького янголятка замінять вам будь-яку любов на цілій планеті.

За свій великий лікарський стаж Олег Ігорович бачив дуже багато. Чув різні історії. Йому доводилося говорити матерям страшні речі й переривати вагітності, які несли загрозу для життя обох. Він відмовляється говорити про аборт із християнської точки зору, адже знає, що церква цього не схвалює. Але гінекологи, як і кожен лікар, узяли на себе шалену відповідальність. Інколи заради того, щоби врятувати, треба жертвувати.

Не засуджуйте, не насміхайтеся, не звинувачуйте тих, хто прийняв для себе таке рішення. Ви не знаєте, що на вас чекає завтра…

Соломія Вершигора



