Лікарі Жидачівської лікарні хочуть уникнути відповідальності за смерть 12-річного тернополянина?

У Львівському апеляційному суді розпочали розглядати апеляції лікарів, яких визнали винними у смерті 12-річного тернополянина Романа Кулака. Йдеться про двох лікарів Жидачівської районної лікарні – хірурга Юрія Михайлюка та інфекціоністку Ганну Чущак.

Двох медиків 12 травня 2022 року Миколаївський суд Львівщини визнав винними в неналежному виконанні обов’язків та присудив: два роки ув’язнення Ганні Чущак та три роки – Юрію Михайлюку. Проте, до останнього суд застосував амністію, а Ганна Чущак отримала один рік умовного терміну.

Через неправильно встановлений діагноз 12-річний Роман Кулак помер п’ять років тому. Справу розглядали спочатку у Жидачівському суді Львівщини, потім – у Миколаївському. Свою провину медики не визнали і тепер оскаржують рішення в Львівському апеляційному суді.

Апеляцію Ганни Чущак не розглядатимуть. Вона подала клопотання про закриття кримінального провадження за строком давності. Прокурор пояснює – згідно із законом таке право є.

“Цей строк наступив під час апеляційного розгляду вказаного кримінального провадження, це не є реабілітуюча підстава, фактично цією ухвалою ніхто не сказав, що вона є невинною у вчиненні злочину, проте вона мала право подати вказану заяву, відповідно суд задовільнив вказану заяву і закрив кримінальне провадження”, – пояснює прокурор Львівської обласної прокуратури Іван Потупа.

А от апеляцію хірурга, Юрія Михайлюка, суд розглядає. Адвокат лікаря Олег Мицик вимагає призначення повторної експертизи.

“Ми посилаємося на дві підстави скасування вироку – це невідповідність висновку суду викладених в судовому рішенні фактичним обставинам справи, одна з таких причин – це повністю перекручені покази, згладжені покази експертів, які повністю заперечили те, що вони казали в досудовому розслідуванні, що і було закладено в основу експертизи”, – каже адвокат Олег Мицик.

Батько загиблого хлопця Володимир Кулак розповів, 5 років тому його син потрапив у Жидачівську лікарню. Там в нього діагностували тепловий удар та згодом гастрит. З Жидачівської районної лікарні дитину доправили до Львова. Батько хлопця каже – там йому діагностували заворот кишківника. Врятувати Романа не встигли. 27 червня 2017-го року хлопець помер. Миколаївський районний суд на Львівщині визнав винними двох лікарів Жидачівської районної лікарні.

“Вони хочуть уникнути відповідальності за смерть мого сина. Вони можуть постійно брехати і казати, що не було завороту, але в описі операції є написано, що ліквідовано заворот. Якщо б вони діяли по протоколу, узгоджено – моя би дитина була жива”, – розповідає батько хлопчика.

У засіданні суду оголосили перерву. Розглядати апеляцію продовжать у четвер.

Суспільне