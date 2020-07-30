«Липень від’їжджає з України»: синоптик прогнозує незначне похолодання

У більшості регіонів України в п’ятницю, 31 липня, спека почне спадати.



Про це написала на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталія Діденко.



Так, завтра у західних та північних областях упродовж дня очікують +21+25 градусів. На решті території України буде значно тепліше, проте й там, на Сході, Півдні та в більшості центральних областей спека почне осідати, +26+30 градусів.



За словами Наталки Діденко, дощі з грозами і навіть подекуди зливи із шквалами пройдуть в прикарпатських областях, на Сході та у південній частині.



На решта території буде суха погода.



У Києві в п’ятницю спека остаточно відсунеться і в столицю зайде свіже північне повітря, очікують близько +22 градусів.



“Хто вже планує в Україні вихідними поїхати на природу, візьміть до уваги, що спекотно не буде…”, – резюмувала синоптик у дописі.

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