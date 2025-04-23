Малий бізнес Тернопільщини став фінансовою опорою громад з внеском у 390 млн грн

Підприємці Тернопільщини, які працюють за спрощеною системою оподаткування, продовжують відігравати ключову роль у наповненні місцевих бюджетів. За січень-березень цього року вони сплатили до бюджетів територіальних громад області 390,6 млн грн єдиного податку.

Ці кошти повністю залишаються на місцях і спрямовуються на важливі потреби: від утримання інфраструктури до реалізації соціальних проєктів, що безпосередньо впливають на якість життя жителів області.

У порівнянні з аналогічним періодом 2024 року, надходження зросли на 48,4 млн грн, або 14,1%.

Найбільший вклад традиційно зробили фізичні особи-підприємці — вони сплатили 297,2 млн грн, що на 35,9 млн грн більше, ніж торік.

Юридичні особи 3-ї та 4-ї груп додали ще 93,4 млн грн, показавши ріст у 12,5 млн грн.

Головне управління ДПС у Тернопільській області висловлює вдячність усім підприємцям, які, незважаючи на непросту ситуацію, продовжують працювати, створювати робочі місця, сумлінно платити податки та підтримувати фінансову стабільність громад.