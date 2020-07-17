Медики, залучені у вакцинуванні в області, отримали засоби індивідуального захисту від ВООЗ в Україні

World Health Organization Ukraine (ВООЗ в Україні) допомагає підтримувати послуги з імунізації, особливо в часи пандемії COVID-19, забезпечуючи медиків, залучених у вакцинуванні, необхідними засобами індивідуального захисту.

Для запобігання передачі вірусу під час вакцинації та захисту медичних працівників ВООЗ вже доставила

174, 486 медичних масок у Чернігівську, Чернівецьку, Дніпропетровську, Івано-Франківську, Херсонську, Хмельницьку, Кіровоградську, Київську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Рівненську, Сумську, Тернопільську, Вінницьку, Волинську, Житомирську області для подальшого розповсюдження в установи, що надають послуги з імунізації.

Важливо забезпечити доступ до таких життєво необхідних послуг, як імунізація, оскільки переривання рутинної вакцинації навіть на короткий час може призвести до спалахів вакцинокерованих інфекцій та додаткового навантаження на систему охорони здоров’я.