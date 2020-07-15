Місцеві вибори будуть 25 жовтня

Верховна Рада України прийняла постанову 3809 про призначення чергових місцевих виборів на 25 жовтня 2020 року.

Згідно з проектом постанови, на неділю, 25 жовтня цього року призначаються чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських селищних, міських голів. Чергові вибори не проводяться на тимчасово окупованих територіях Криму та Донецької і Луганської областей. Також чергові вибори не проводяться до обласних рад Донецької і Луганської областей через неможливість цих рад представляти спільні інтереси усіх громад області.

Чергові місцеві вибори 25 жовтня 2020 року не проводяться у разі проведення у цей день перших виборів депутатів місцевих рад та сільських селищних, міських голів. Нагадаємо, що перші вибори своєю постановою має призначити Центральна виборча комісія.

Фінансуватися місцеві вибори мають з державного бюджету