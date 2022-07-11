Московські мощі важливіші українських військових: на раді оборони Тернопільщини пояснили заборону фестивалю та дозвіл прощі (документ)

Чиновники з Тернопільської ОВА дали офіційну відповідь організаторам “Файного міста” щодо заборони проведення їхнього благодійного фестивалю, де мали збирати гроші на потреби українських військових, зокрема батальйону “Азов” на теренах міста та щодо дозволу на багатотисячну прощу московського патріархату у місті Почаїв, що на Тернопільщині.

Нагадаємо, 11 травня 2022 року рада оборони Тернопільщини не дозволила проведення фестивалю “Файне місто”, який мав бути 13-14-15 травня та де мали збирати гроші на потреби багальйону “Азов” для українських військових.

Тоді провели фестиваль в онлайн-форматі, а невдовзі таки організували захід тільки у сусідньому Львові.

В той час,у Тернополі своє рішення щодо заборони фестивалю пояснили тим, що у воєнний час не можна проводити такі велилюдні масові заходи.

Та як з’ясувалося московські мощі чомусь стали важливіші українських військових.

Та буквально в ті ж дні – 10,11 та 12 травня, у місті Почаїв, що на Тернопільщині, у 20-ту річницю прославлення преподобного Амфілохія Почаївського, архієреї, духовенство та тисячі вірян УПЦ московського патріархату вшанували пам’ять святого подвижника у Свято-Успенській Почаївській Лаврі масовою прощею.

Урочистості розпочались ще 10 травня. Після вечірнього богослужіння відбувся хресний хід навколо Почаївської обителі з мощами преподобного Амфілохія. Святиню перенесли з печерного храму, де вона перебуває зазвичай, до Преображенського собору Лаври. Там відбулись основні святкові богослужіння. Заходи продовжилися ще 11 та 12 травня.

Офіційних коментарів ні влади, ні московських попів так і не було.

Відтак, організатори “Файного міста” звернулися з офіційним листом до Тернопільської ОВА і з питаннями, чому все ж таки їм не дозволили проводити фестиваль, де планували зібрати гроші на батальйон “Азов”, а в Почаєві таки відбулася багатотисячна проща вірян московського патріархату, які носили три дні мощі Амфілохія.

Днями, “Файні люди” отримали відповідь від Тернопільської ОВА в особі заступника голови Володимира Важинського.

У листі йдеться, що у зв’язку з воєннним станом на території області з 7 травня рада оборони прийняла рішення заборонити проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій, та інших масових заходів без погодження з обласною військововю адміністрацією.

А також, що рішення про надання дозволу на проведення масового заходу приймається радою оборони Тернопільської області в кожному окремому випадку з врахування ситуації в країні, області, населеному пункті зокрема, орієнтованої кількості учасників, а також специфіки проведення та тривалості заходу.

Якщо орієнтуватися на цю відповідь, то виходить, що багатотисячну прощу московського патріархату у Почаєві провели з дозволу ради оборони Тернопільщини.

Виходить, що мощі московського патріархату важливіші за живих українських військових!

Тоді виникає риторичне питання, а за що вмирають наші захисники? Щоб моспархат збирав тисячі своїх прихильників і все це на очах у нашої лояльної та безпомічної влади, яка все на що здатна, то писати листи?!

Тернополяни