Ми не витратили жодної гривні, – донька померлого від COVID-19 розповіла про лікування батька у Монастириській лікарні
Родина Мучки нещодавно втратила близьку людину. 71-річний чоловік, перебуваючи у важкому стані з діагнозом covid-19, з супутніми патологіями ішемічної хвороби серця. Його похоронили у рідному селі на наступний день. Родина чоловіка, переживши страшну втрату, вирішила відмітити самовідданість лікарів та розповісти про всіх, хто намагався врятувати чоловіка.
- Хотіла написати це швидше, але були різні моменти, які треба було пережити, – пише у мережі Фейсбук розмістила Надія Мучка.
Біда спіткала раптово, коли захворів чоловік.
- Та перш за все хочу сказати слова вдячності за самовіддані працю, людяність та професіоналізм медичного персоналу нашої лікарні.
Незважаючи на мізерну зарплату лікарі щодня наражають себе і свої сім’ї на небезпеку.
- Коли звучали слова покійного батька:”Дайте мені кисню” робили все можливе і неможливе, заспокоювали та підтримували, вміли його розважити, – йдеться у дописі.
Надія Мучка згадує добрим словом сімейного лікаря Дутчин Марію Володимирівну, яка завжди дзвонила та питала про стан батька, Меуша Олексу Петровича, він відвідував тата щонайменше 10 разів в день, завжди дзвонив та пояснював ситуацію, всім чим міг допомагав і ще за кращого стану, батько казав, яка це хороша людина, медичному персоналу приймального відділення, а саме Назаровець Ользі Михайлівні та Бабій Надії Михайлівні, які незважаючи на свята забезпечували чоловіка увагою та всім необхідним.
- Також велика подяка усьому складу реанімаційного відділення Монастириської лікарні: Тимочко Юрію Володимировичу, Дмитріву Ігору Васильовичу, Маркевичу Василю Михайловичу та усьому прекрасному складу медичних сестер і молодшому медичному персоналу, які переживали разом з нами і вселяли надію на видужання.
Але, на жаль, попри всі старання лікарів, чоловіка не вдалося врятувати. Першого травня ввечері він помер.
Пані Надія розповідає, що під час всього перебування в Монастириському госпіталі вони не витратили на лікування жодної гривні. Всі медикаменти надавались абсолютно безкоштовно.
- Окремо спасибі сільському старості села Криниця Лащику Роману та сім’ї Андрія Тутового, волонтерам та тим хто нам допоміг в цій складній ситуації та розділив наше горе, – пише донька померлого.