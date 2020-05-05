Ми не витратили жодної гривні, – донька померлого від COVID-19 розповіла про лікування батька у Монастириській лікарні

Біда спіткала раптово, коли захворів чоловік.

Та перш за все хочу сказати слова вдячності за самовіддані працю, людяність та професіоналізм медичного персоналу нашої лікарні.

Незважаючи на мізерну зарплату лікарі щодня наражають себе і свої сім’ї на небезпеку.

Коли звучали слова покійного батька:”Дайте мені кисню” робили все можливе і неможливе, заспокоювали та підтримували, вміли його розважити, – йдеться у дописі.

Надія Мучка згадує добрим словом сімейного лікаря Дутчин Марію Володимирівну, яка завжди дзвонила та питала про стан батька, Меуша Олексу Петровича, він відвідував тата щонайменше 10 разів в день, завжди дзвонив та пояснював ситуацію, всім чим міг допомагав і ще за кращого стану, батько казав, яка це хороша людина, медичному персоналу приймального відділення, а саме Назаровець Ользі Михайлівні та Бабій Надії Михайлівні, які незважаючи на свята забезпечували чоловіка увагою та всім необхідним.

Також велика подяка усьому складу реанімаційного відділення Монастириської лікарні: Тимочко Юрію Володимировичу, Дмитріву Ігору Васильовичу, Маркевичу Василю Михайловичу та усьому прекрасному складу медичних сестер і молодшому медичному персоналу, які переживали разом з нами і вселяли надію на видужання.

Але, на жаль, попри всі старання лікарів, чоловіка не вдалося врятувати. Першого травня ввечері він помер.

Пані Надія розповідає, що під час всього перебування в Монастириському госпіталі вони не витратили на лікування жодної гривні. Всі медикаменти надавались абсолютно безкоштовно.