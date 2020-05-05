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Новини Тернополя 

Ми не витратили жодної гривні, – донька померлого від COVID-19 розповіла про лікування батька у Монастириській лікарні

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Родина Мучки нещодавно втратила близьку людину. 71-річний  чоловік, перебуваючи у важкому стані з діагнозом covid-19, з супутніми патологіями ішемічної хвороби серця. Його похоронили у рідному селі на наступний день. Родина чоловіка, переживши страшну втрату, вирішила відмітити самовідданість лікарів та розповісти про всіх, хто намагався врятувати чоловіка. 

  • Хотіла написати це швидше, але були різні моменти, які треба було пережити, – пише у мережі Фейсбук розмістила Надія Мучка.

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