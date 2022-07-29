Микола Митник офіційно змінив Петра Яснія

Наказом Міністерства освіти і науки України від 25.07.2022 р. №175-к ректором Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя на наступні п’ять років призначено кандидата технічних наук, доцента Митника Миколу Мирославовича як обраного за конкурсом відповідно до статті 42 Закону України «Про вищу освіту».

Микола Митник – кандидат технічних наук, доцент.

У 1989 році Митник М.М. закінчив Львівський ордена Лені­на політехнічний інститут (Тернопільський філіал) за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорі­зальні верстати та інструменти». До 1991 року працював асистентом кафедри «Автоматизації машинобудування». З 1991 по 1995 роки — старший викладач кафедри «Автоматизації виробництва».

У 1995 році Митник М.М. захистив кандидатську дисертацію за спеціальніс­тю 05.02.01 «Матеріалознавство в машинобудуванні» на тему: «Розробка епоксидних композиційних матеріалів електротехнічного та теплофізичного призначення для вузлів антенної техніки» (науковий керівник проф. Стухляк П.Д.). З 1996 року працював на посаді доцента кафедри «Автомати­зації і комп’ютерних технологій», а з 1997 року – доцент кафедри «Комп’ютерно-інтегрованих технологій», заступник завідувача кафедри. Учене звання доцента кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій присвоєно у 1998 році. У 2005 р. присвоєно звання члена-кореспондента ПТАН України. З 2009 року – доцент кафе­дри «Комп’ютерної інженерії». З 2008 року – декан факуль­тету «Комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії». З 2011 року – перший проректор Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Автор більше 110 публікацій, з них 55 наукових, 16 автор­ських свідоцтв і патентів та 22 навчально-методичного характеру, двох навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України.

Читає лекції з наступних дисциплін: «Комп’ютерно-інтегровані технології», «Комплексна безпека інформаційних систем».

Наукові інтереси: автоматизація дослідження композитних матеріалів, побудова автоматизованих систем управління, захист інформації в комп’ютерних мережах.

Нагадаємо , після смерті через коронавірус Петра Яснія, ректора Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, його посада була вакантною. Обов’язки ректора ТНТУ виконував Митник Микола Мирославович. Окрім нього є були ще три кандидати на посаду:

Митник Микола Мирославович – доцент, кандидат технічних наук;

Зеленський Костянтин Васильович – доцент, доктор економічних наук, зараз він очолює Гусятинського коледж ТНТУ;

Дячук Степан Федорович – доцент, кандидат технічних наук;

Покотило Олег Степанович – професор, доктор біологічних наук.