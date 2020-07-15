13:45 | 15.07.2020
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Новини Тернополя 

На чию честь на пам’ятній алеї у Тернополі з’являться нові зірки?

Irena 0 Views Прокоментуй!

🏆За вагомі досягнення та вклад у розвиток і популяризацію міста Тернополя, цьогоріч на пам’ятній алеї з’являться нові зірки на честь:

🔰 Удіна Євгена – українського графіка, громадського діяча, заслуженого художника УРСР, члена НСЖУ та НСХУ, а також Удіної Тамари – художника, мистецтвознавця, педагога, історика;

🔰 Савки Ореста Івановича – заслуженого діяча мистецтв України, члена Національної спілки театральних діячів, режисера, художнього керівника Тернопільського Народного драматичного театру-студії «Сузір’я», голови Ради Старійшин Українського Козацтва;

🔰 Смика Олександра Івановича – українського барда, поета, драматургу, члену національних спілок України: театральних діячів, кобзарів, журналістів, письменників та Всеукраїнської музичної спілки;

🔰 Медичної спільноти Тернопільської громади;

🔰 Притули Сергія Дмитровича – українського телеведучого, волонтера, актора, автора і співпродюсера шоу «Файна Юкрайна», «Вар’яти-шоу», «Підйом», «Камеді клаб».

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