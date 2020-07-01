На сьогодні у лікарнях Тернополя – 41 хворий на COVID-19

Загалом у лікарнях Тернополя – 41 хворий на COVID-19.

🔹У Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги станом на 10 годину 1 липня перебуває 41 хворий на коронавірус. 35 з них – тернополяни. 4 хворих перебувають на кисневому концентраторі. Ще 3 пацієнтів перебувають на кисневій підтримці через маску. 3 людей в лікарні з підозрою на коронавірус.

🔹У Тернопільській міській дитячій лікарні станом на 10 годину 1 липня хворих з підтвердженим COVID-19 немає. 6 пацієнтів у лікарні з підозрою на коронавірус. За останню добу 4 підозри не підтвердилися.

🔹Станом на 10 годину 1 липня в Тернопільській міській лікарні №3 на обсервації пацієнтів немає.

ℹ️Загалом у Тернополі від початку епідемії коронавірусу підтвердили COVID-19 у 411 людей. 109 тернополян одужало.

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