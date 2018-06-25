На Тернопільщині могла провалитися автомобільна дорога національного значення (фото)

Нещодавно обвалився місток на автомобільній дорозі Н-18 Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль поблизу села Гончарівка Монастирийського району. Весняні води підмили опори, корозія повністю знищила метал в залізобетоні, конструкція не знала ремонту майже 40 років, і від інтенсивного руху автотранспорту, в тому числі великотонажного сталося руйнування. Під загрозою опинилася автомобільна дорога національного значення, у любу мить могла провалитися ії частина

ТОВ Техно-Буд-Центр у стислі терміни та без зупинки руху провело ремонт інженерної споруди. Методом гільзування встановлені нові залізобетонні прямокутні конструкції, відновлено відкосні стінки оголовків, земляне полотно доведено до необхідних параметрів.

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