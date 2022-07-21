14:25 | 21.07.2022
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На Тернопільщині понад 160 навчальних закладів не мають власного сховища

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Понад 60% закладів освіти уже перевірили на Тернопільщині. Станом на сьогодні 56% готові до початку навчального процесу офлайн.

Окрім цього, є заклади, яким надали методичні рекомендації щодо виправлення помилок та закупівлі усього необхідного для укриття. Про це інформує директор департаменту освіти і науки Тернопільської ОВА Ольга Хома.

Понад 160 навчальних закладів не мають власного сховища, а також приміщень поблизу, які можна було би використати як укриття. Тому вони розпочнуть освітній процес онлайн.

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