На Тернопільщині працівникам віддали майже 2 млн грн заборгованої зарплати

Майже 2 млн грн заборгованої зарплати виплатили 40 підприємств Тернопільщини у січні-червні цього року. Такий результат індивідуальної роз’яснювальної роботи, яку провели фахівці Головного управління ДПС у Тернопільській області із керівниками юросіб-боржників. Загалом до просвітницького діалогу було запрошено 44 таких особи. Відтак працівникам виплатили зарплатний борг, а бюджети отримали 543,8 тис. грн податку на доходи фізичних осіб та 876,2 тис. грн єдиного внеску.

Оскільки податок на доходи – основа надходжень місцевих бюджетів, то органи місцевої влади долучаються до спільних заходів із податківцями. З початку цього року на спільних із органами місцевої влади засіданнях комісій заслухали керівників 3 підприємств, які допустили заборгованість із виплати заробітної плати, податку на доходи фізичних осіб та єдиного соціального внеску. Після цього одне із них виплатило 18,9 тис. грн заборгованої зарплати, 3,4 тис. грн податку на доходи фізичних осіб та 129,6 тис. грн єдиного внеску.

На засіданнях комісій заслухали також керівників 87 підприємств та організацій, на яких заробітна плата виплачувалась у мінімальному чи нижче мінімального розмірах. Тож 80 підприємств підвищили рівень виплати заробітної плати. Відтак до бюджетів додатково надійшло 1,6 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 1,7 млн грн єдиного внеску.

Роз’яснювальна робота щодо необхідності підвищення рівня оплати праці проводилась також із 469 підприємствами та організаціями краю. Позитивний результат – 431 із них підвищили рівень виплати заробітної плати, а бюджети отримали майже 7 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 6,3 млн грн єдиного внеску додатково.