На Тернопільщині працюють 60 іноземців з 25-ти країн світу

У січні-червні 2020 року у Тернопільському обласному центрі зайнятості було видано (продовжено термін дії) 28 дозволів на застосування праці іноземних громадян із 18-ти країн світу. Цьогоріч найбільше дозволів на працевлаштування в Україні отримали громадяни Турецької Республіки та Польща.

В області іноземці працюють на виробництві (32,1%), у сільському господарстві (12,8%), в торгівлі (16,5%), сфері обслуговування і надання послуг (15%), переробній промисловості, будівництві та інших сферах (23,6%).

На 01.07.2020 на Тернопільщині 45 роботодавців використовують працю 60 іноземних громадян з 25 країн, зокрема, Польща, Турецька Республіка, Німеччина, Таїланд, Азербайджан, Вірменія, ФРН, Королівство Данія, США, Швейцарія та ін.

Майже дві третини іноземців, які офіційно трудяться на теренах області, обіймають керівні посади та належать до категорії «засновники та/або учасники, а також бенефіціари (контролери) юридичної особи, створеної в Україні».