На Тернопільщині судитимуть псведоволонтерів, які купили собі на зібрані гроші люксові авто

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох псевдоволонтерів та дружини одного з них за фактом використання благодійних пожертв для особистого збагачення під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Розслідуванням встановлено, що на початку війни обвинувачені за зібрані на підтримку Збройних Сил України добровільні пожертви придбали для власного використання автомобілі Range Rover та Audi Q5, а також мобільні телефони, ювелірні вироби та інші матеріальні цінності на загальну суму близько 2 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі поліції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.