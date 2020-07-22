На Тернопільщині визначили найкращого начальника караулу

Сьогодні на базі Управління ДСНС України у Тернопільській області відбувся перший етап щорічного огляду-конкурсу «Кращий начальник караулу». У ньому взяли участь 14 начальників караулів – представників пожежно-рятувальних підрозділів міста та районів, які мають найкращі показники в оперативно-службовій діяльності й отримали відмінні підсумкові оцінки за результатами заліків зі службової підготовки за навчальний рік, а також не мають дисциплінарних стягнень.

Конкурсантів привітав заступник начальника Управління ДСНС України у Тернопільській області полковник служби цивільного захисту Юрій Берестецький. Він побажав усім присутнім наснаги, завзяття та найкращих результатів.

Впродовж дня начальники караулів демонстрували свої вміння у виконанні спеціальних вправ з пожежними драбинами та рятувальною мотузкою, вправлялись в одяганні бойового спорядження, підтверджували власний рівень володіння нормативно-правовою базою знань. Всі етапи контролювали кваліфіковані фахівці обласного Управління ДСНС. Вони ж проводили оцінювання професійної майстерності кожного з учасників. У підсумку визначено переможців у двох номінаціях: кращий начальник караулу ДПРЧ – старший лейтенант служби цивільного захисту Святослав Зведенюк, начальник караулу 2-ї державної пожежно-рятувальної частини 1 ДПРЗ У ДСНС України у Тернопільській області;

кращий молодий начальник караулу ДПРЧ – лейтенант служби цивільного захисту Олег Ференц, начальник караулу 17-ї державної пожежно-рятувальної частини Зборівського РВ У ДСНС України у Тернопільській області.

Призерами у номінації “Кращий начальник караулу ДПРЧ” стали майор служби цивільного захисту, начальник караулу 12 ДПРЧ Теребовлянського РВ Управління Олександр Федорів та старший лейтенант служби цивільного захисту, начальник караулу 6 ДПРЧ Чортківського РВ Управління Тарас Висоцький, зайнявши друге та третє місця відповідно. Наступний етап конкурсу проводитиметься у вересні на базі Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (у місті Вінниця). Участь у ньому братимуть начальники караулів, які здобули першість у відповідних номінаціях першого етапу.